체육인 복지 증진…우대 카드 출시

하나금융그룹은 국민체육진흥공단과 ‘체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 25일 밝혔다.

이날 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 협약식에는 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 이호성(사진) 하나은행장, 성영수 하나카드 대표 등이 참석했다.

이번 협약은 금융기관과 국민체육진흥공단이 체육인 복지와 스포츠 산업 발전을 위해 손을 맞잡은 첫 사례라고 하나금융은 강조했다.

두 기관은 체육인과 스포츠 산업 종사자가 안정적인 금융 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 금융 지원과 협력 프로그램을 추진할 계획이다.

주요 협의 내용은 ▷체육인 우대 제휴카드 출시 ▷체육인 은퇴 설계 자산관리 서비스 제공 ▷체육인의 진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력 ▷스포츠산업 융자·금융지원 확대 등이다.

체육인의 생애주기에 맞춘 지원부터 스포츠산업 전반에 대한 성장 지원까지 종합적 금융 체계를 구축할 방침이다. 김벼리 기자