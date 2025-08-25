이니마 지분 100% 타카에 매각 ‘선택과 집중’으로 주력사업 확대

GS건설이 수처리 전문 자회사 ‘GS이니마’를 아랍에미리트(UAE) 아부다비국영에너지기업 타카(TAQA)에 12억 달러(약 1조6770억원 상당)에 매각했다.

GS건설은 지난 22일 GS이니마(GS Inima Environment S.A.U.)의 지분 100%를 TAQA에 매각하는 주식매매계약(SPA)를 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 거래는 GS건설의 100% 자회사 글로벌워터솔루션(Global Water Solution Corp.)을 통해 보유한 GS이니마 지분 100%를 매각하는 형태다. GS건설은 GS이니마가 운영 중인 각국 사업장에 대한 규제기관 승인 절차 등을 거쳐 2026년 하반기 매각 절차를 마무리할 계획이다.

GS건설은 2012년 1억8400만 유로(당시 약 2680억원)에 GS이니마 지분 80.4%를 인수한 뒤 잔여 지분까지 확보해 100% 자회사로 편입했다. 스페인에 본사가 있는 GS이니마는 브라질, 중동, 유럽 등에서 담수화, 폐수처리 및 관련 인프라 사업을 영위하고 있다. 지난해 GS이니마의 연 매출은 한화 약 5736억원, 당기순이익은 한화 약 558억원 수준이다.

TAQA는 전력, 수처리, 석유 및 가스 등 다양한 분야의 사업을 운영하고 있다. 이번 인수를 통해 수처리 분야 글로벌 입지를 강화할 계획이다. GS건설은 ‘선택과 집중’으로 사업 포트폴리오를 전략적으로 재편하고 핵심사업에 집중하기 위해 이번 GS 이니마 매각을 진행하게 됐다고 설명했다.

GS건설 관계자는 “GS이니마는 2012년 GS건설 편입 이후 지속적인 성장을 거듭하며 글로벌 수처리 시장을 선도하는 기업으로 자리매김했다”며 “이번 매각은 GS건설의 선택과 집중의 전략의 일환으로, 주력 분야에 대한 투자 여력 확대와 지속가능한 성장 기반 마련에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 박로명 기자