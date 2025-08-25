‘에이전틱웍스’ 국내 유일 6종 모듈형 채용 활용 시 생산성 약 26% 증가 ‘에이엑스씽크’ 생산성 극대화 7종 AI 임직원 업무 전환시 연간 100억 절감

LG CNS가 기업용 인공지능(AI) 플랫폼 ‘에이전틱웍스’와 업무혁신 서비스 ‘에이엑스씽크’를 출시했다. 업무에 AI를 ‘동료’처럼 적극 활용해 생산성 향상에 박차를 가한다는 방침이다.

구체적으로 맞춤형 AI 에이전트를 통합 관리할 수 있는 ‘에이전틱웍스AI’를 통해 업무 효율성을 극대화하고, 에이엑스씽크로 임직원 공통 업무를 에이전틱 AI로 전환한다. 특히 LG CNS는 AI와 함께 시스템 통합(SI)까지 유기적으로 연결해 기업 고객 생산성 향상을 지원할 계획이다.

현신균 LG CNS 사장은 25일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 에이전틱 AI 출시 기념 간담회에서 “에이전틱 AI 시대에서는 AI와 시스템 통합(SI)을 모두 잘하는 LG CNS의 경쟁력이 더욱 부각될 것”이라며 이 같이 밝혔다.

그는 “현재 기업에 필요한 것은 단편적인 AI 에이전트 도입이 아니라 AI 에이전트와 기업 시스템을 연결해 안전하고 지속 가능하게 운영할 수 있는 체계”라며 “이를 통해 기업 생산성을 비약적으로 끌어올릴 수 있다”고 강조했다.

▶에이전틱웍스, 에이전틱 AI 설계·구축·운영·관리 등 전 주기 지원=에이전틱웍스는 에이전틱 AI 서비스의 설계·구축·운영·관리 전 주기를 지원하는 국내 유일의 6종 모듈형 풀스택 플랫폼이다. 기업 전체 업무 흐름을 분석하고, 맞춤형 AI 에이전트들을 통합 관리해 준다.

에이전틱웍스는 LG CNS의 ‘디에이피 젠AI(DAP GenAI) 플랫폼’과 AI 기업 코히어와 기술 협력으로 구축됐다. 해당 플랫폼에서는 양사가 공동 개발한 추론형 거대언어모델(LLM) 등을 활용할 수 있다. 특히 LG CNS는 약 500개의 AX 프로젝트를 통해 전문성이 강화된 특화 AI 모델을 제공한다.

기업 고객은 6종 모듈로 구성된 에이전틱웍스 중 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있다. 개발자뿐만 아니라 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 구축할 수 있다.

또 ▷데이터 전처리를 돕는 ‘지식 저장소’ ▷AI 에이전트-기업 시스템 간 유기적인 연동을 지원하는 ‘허브’ ▷산업·밸류체인별로 AI 모델을 고도화하는 ‘리파이너’ ▷최적의 AI 모델을 자동 선택·호출하는 ‘라우터’ 등으로 구성됐다. 예를 들어 인사 특화 에이전틱 AI 서비스를 개발해 적용할 경우, 대규모 채용 시 인사 시스템에 제출된 수만 건의 자기소개서, 인적성검사 데이터와 시스템상의 기존 인사 문서 등을 분석해 인재를 추천하는 식이다. 나아가 지원자별 면접 질문까지 자동 생성해 업무 생산성을 약 26% 개선할 수 있다.

보안성도 강화됐다. LG CNS는 AI 에이전트와 기업 시스템 연결 지점 보안 강화를 위해 자체 AI 보안설루션 ‘시큐엑스퍼 AI’를 플랫폼에 탑재했다. 시큐엑스퍼 AI는 민감정보 유출 사전 필터링, 침해위협 이상징후 탐지 및 자동화된 대응 체계 구축 등을 지원한다.

▶에이엑스씽크, 직원경험 혁신 및 생산성 극대화=LG CNS는 임직원 공통 업무 혁신을 위해 국내 최다 7종의 업무혁신 기능을 통합한 ‘에이엑스씽크’도 선보였다.

에이엑스씽크는 중요 메일·일정 및 처리해야 할 일 등 요약 안내해 주는 데일리 브리핑, 브리핑 후 결재·승인 등 필요한 업무 처리, 메일 요약 후 회의 일정 자동 등록, 회의 실시간 통번역 후 회의록 작성·요약·공유 및 해야 할 일 등록, 사내외 지식검색 기반 자동 보고서 작성 등 업무 전 과정을 지원한다.

또 사용자의 업무 스타일, 우선순위 등을 분석해 개인화된 UI로 맞춤 기능을 제공한다. 사용자가 “오늘 회의록 기반으로 다음 주 출장 품의 작성하고, 주간 보고에 추가해줘”라고 요청하면, 에이전틱 AI가 스스로 결재, 자료 관리 담당 에이전트에 지시하고, 그룹웨어, 전사적자원관리(ERP) 등 기업 시스템과 연계해 업무를 수행한다. 에이엑스씽크는 에이전틱웍스 플랫폼에 탑재된다.

LG CNS에 따르면 에이엑스씽크를 단계적으로 도입 중인 LG디스플레이는 하루 평균 업무 생산성을 이전 대비 약 10% 향상시켰다.

이와 함께 외부 유사 서비스 도입 대비 연간 100억원 이상의 비용 절감 효과를 얻었다. LG디스플레이스는 에이엑스씽크를 통해 향후 3년 내 업무 생산성을 30% 이상 향상하는 것을 목표로 하고 있다. 고재우 기자