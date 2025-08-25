‘LG전자 플래그십 D5’ 오픈 OLED로 되살린 김창열의 ‘물방울’ 기술과 예술·일상의 결합…새 경험

문을 열고 들어가자마자 베르가못(감귤류 과일) 향기가 났다. 곧이어 LG만의 투명 OLED 위에 고(故) 김창열 화백의 대표작 ‘물방울을 그리는 남자’가 펼쳐졌다. 서울 강남구 청담동에 위치한 ‘LG전자 플래그십 D5’의 첫인상이었다.

LG전자는 자사 혁신 기술과 브랜드 철학, 비전, 헤리티지를 한자리에서 경험할 수 있는 ‘LG전자 플래그십 D5’를 최근 열었다. 서울 강남구에 있는 LG전자 베스트샵 강남본점을 전면 리뉴얼해 연 면적 약 2700㎡, 지상 5층 규모로 꾸몄다. D5란 고객에게 새로운 차원의 브랜드 경험을 제공하겠다는 의미로, ‘다섯 번째 차원(Dimension 5)’을 뜻한다.

‘기술과 예술, 그리고 일상을 연결한다’라는 취지처럼, LG전자의 대표 가전을 둘러보는 내내 마치 갤러리에 들어온 느낌을 받을 수 있었다. 매장 곳곳에 LG전자가 국립현대미술관과 함께하는 ‘아트 포 유(ART for YOU)’ 작품을 볼 수 있을 뿐 아니라, 각 층마다 LG전자의 가전 특색을 담은 ‘한 끗’이 전시에 투영됐다. 예술은 LG전자의 높은 기술력을 돋보이게 했다.

▶갤러리? 가전 매장?…기술과 예술을 잇다=1층에 전시된 김 화백의 그림부터 웅장했다. 레이어드된 투명 OLED 위 존재의 덧없음을 물방울로 표현한 ‘물방울을 그리는 남자’가 움직인다. 오른쪽에는 LG의 혁신적이고 독창적인 신제품을 만날 수 있는 팝업존이 꾸며져 있었다. 프리미엄 퍼스널 모빌리티 브랜드인 슈퍼73과 협업한 ‘슈퍼 73 LG xBOOM’ 에디션이 LG의 대표색인 액티브 레드를 활용해 전시돼 있어 더욱 눈에 띄었다.

TV와 노트북, PC 등이 전시된 디스플레이 공간인 2층에서도 섬세함이 느껴졌다. 에스컬레이터를 올라가자 마자 강렬한 레드로 꾸며진 노트북 전시장이 펼쳐졌다. 그램의 가벼움을 형상화한 감각을 느낄 수 있다. OLED TV 전시장은 하나의 미디어 아트처럼 느껴지게끔 배치했다.

김창열 작가의 다큐멘터리가 상영되고 있는 ‘시네마 에세이’ 존에선 LG전자의 기술력이 체감됐다. 불과 20㎝ 거리에서 120인치 화면을 구현하는 ‘시네빔’ 프로젝터에 한 번 놀라고, 무빙월 뒤에 마련된 LG전자의 OLED TV를 보고 두 번 놀랄 수 있다. 글로벌 인증기관 UL 솔루션에서 ‘퍼펙트 블랙’을 인증받은 LG전자의 OLED TV는 깊은 검은색을 구현할 수 있어 일반 LCD TV와 몰입감 자체가 다르다는 것이 확연히 느껴졌다.

생활·주방·에어케어 가전으로 구성된 3층에선 LG의 기술력을 시각적으로 확인할 수 있었다. 투명 OLED 안에 전시된 인공지능(AI) DD 모터로, 6개의 모션을 어떻게 구현하는지 확인할 수 있었다. 휘센존에서는 에어컨을 하나하나 분해해 공기 흐름과 정화 과정을 보여줘 기술이 신뢰로 이어지는 경험을 선사했다. 이외에도 가족 구성원 생활 방식에 따라 제품을 선택하고 비교할 수 있도록 다양한 크기와 색상, 스펙의 제품을 확인할 수 있다.

청정 에어케어 라운지는 공기청정기를 형상화한 전시도 눈에 띄었다. 공기청정기의 ‘원형’에서 영감을 받아 전시돼 있어서 더 좋았다. 고양이 집사를 취향저격한 ‘LG전자 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 에어로캣타워’도 만나볼 수 있다. 고양이의 심박수와 몸무게를 잴 수 있는 기능이 포함돼 있고 아래에는 공기청정기로 구성됐다. 캣타워 외에도 공기청정기와 탁자를 합친 제품이나, 스피커를 합친 제품 등 다양한 공기 케어 라인을 만나볼 수 있다.

▶LG의 과거와 현재, 미래까지 한 눈에=프리미엄 라인 제품을 중심으로 꾸며진 4층은 시중에 판매되지 않는 제품인 LG전자의 마그닛 에이엠(MAGNIT AM) TV로 입구부터 강렬함을 느낄 수 있다. 136인치 초대형 마이크로 LED TV로, 머리카락보다 작은 LED로 4K의 화질로 놀라운 몰입감을 선사하면서다.

프리미엄 빌트인 주방 가전 ‘시그니처 키친 스위트(SKS)’와 공간 인테리어 가전 ‘오브제컬렉션’ 쇼룸은 한 사람의 라이프 스타일에 맞춰 구성돼 있다. 가장 평범한 물이라는 소재를 통해서 특별한 순간을 표현한 김창열 작가의 작품도 감상할 수 있는데, ‘일상을 특별하게’ 만들고자 하는 LG전자의 방향성과 일치한다.

5층은 LG의 과거와 현재, 미래까지 볼 수 있는 헤리티지 라운지로 꾸며졌다. 금성전자 시절 만들었던 트랜지스터 라디오·브라운관 TV에서부터 국내 최초 냉장고·룸에어컨·세탁기 등을 선보이며 ‘삶을 바꾸는 혁신’을 거듭해 온 LG의 역사를 보여준다.

바로 옆 비전 홀에선 LG전자의 방향성을 미디어아트로 구현했다. ‘빛으로 짓는 미래’를 주제로 투명 OLED의 키네틱 모션 아트 구조물에서 AI 홈, 웹 OS, 모빌리티, 에어솔루션 등이 소개됐다. LG전자 관계자는 “기술의 정점에서 예술의 순간으로 전환하는 LG전자의 방향성을 직접 볼 수 있다”고 설명했다.

LG전자는 이번 플래그십을 강남권 프리미엄 소비층뿐 아니라 브랜드 경험을 중시하는 영제너레이션(Young Generation) 고객까지 아우르는 거점으로 운영할 계획이다. 또 글로벌 고객에게 LG전자의 기술력과 브랜드 가치를 전파하는 주요 채널로도 활용할 방침이다. 박지영 기자