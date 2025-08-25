오는 9월 24일까지

[헤럴드경제=유동현 기자] 우리투자증권은 분산투자를 장려하고 안정적인 투자 저변 확대를 위해 8월 22일부터 9월 24일까지 ‘ETF 거래 이벤트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 우리자산운용(WON ETF), 미래에셋자산운용(TIGER ETF), 삼성자산운용(KODEX ETF) 등 3개 자산운용사의 ETF를 매수, 이벤트를 신청한 고객 중 최대 1800명에게 혜택이 제공된다. 각 자산운용사별로 매수금액에 따라 ▷300만원 이상 고객 300명에게는 1만원권 ▷500만원 이상 200명에게는 2만원권 ▷1000만원 이상 100명에게는 3만원권의 모바일 문화상품권이 추첨을 통해 지급된다.

매일 혜택이 제공되는 ‘매일매일 ETF 챌린지’이벤트도 동시에 운영된다. 이벤트 기간 동안 각 자산운용사별로 ETF를 매수·매도 거래대금을 합산하여 하루 1억원 이상 거래한 고객 중 선착순 5명(총 360명)에게는 모바일 문화상품권 3만원권이 추가 제공된다. 이번 이벤트에 참가한 고객은 두 가지 이벤트에 대해서 자산운용사별로 중복 혜택을 받을 수 있다.

우리투자증권 관계자는 “이번 이벤트가 고객들이 ETF 투자에 한걸음 더 다가가는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 우리투자증권은 ‘고객과 함께 성장하는 투자 여정’이라는 철학에 따라 안정적인 투자 저변 확대를 위한 기회를 제공할 것”이라고 했다.