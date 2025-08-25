[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용의 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF)인 ‘KODEX 미국S&P500’이 순자산 5조원을 달성했다. ‘KODEX 미국나스닥100’의 순자산도 3조원을 육박하며 미국 대표지수 ETF 2종 합산 순자산은 8조원을 돌파했다.

삼성자산운용은 KODEX 미국S&P500의 순자산이 5조436억원으로 집계돼 전체 국내 상장 ETF 가운데 6위로 성장했다고 25일 밝혔다.

이는 2021년 4월 상장 이후 4년 4개월여 만의 기록으로, 지난해 12월 순자산 3조원을 넘어선 뒤 8개월여 만에 2조원이 불어난 것이다. 특히 순자산 성장률이 작년 말 이후 43%, 2023년 말 이후에는 640%를 기록해 동종 상품 가운데 가장 가팔랐다.

같은 날 상장한 KODEX 미국나스닥100의 순자산도 2조9876억원으로, 3조원에 육박해 전체 국내 ETF 중 11위다. 해당 상품 순자산은 작년 연말 대비 71%, 2023년말보다는 406% 늘어났다. 두 ETF의 합산 순자산은 8조312억원으로 1년 전 약 2조8219억원 수준에서 약 185% 증가했다.

이 같은 성장은 초저보수 정책과 안정적 운용 성과가 뒷받침했다. 두 ETF 모두 총보수는 0.0062%로 낮고 투자자 수익률에서 우수한 성과를 냈다. KODEX 미국S&P500은 최근 1년 20.1%, 2년 54.4%, 3년 65.5% 수익률(NAV)을 기록했다. KODEX 미국나스닥100은 같은 기간 각각 24.1%, 62.3%, 89.3%의 성과를 올렸다.

삼성자산운용 미국 대표지수 ETF 2종은 업계에서 가장 낮은 추적오차율도 기록했다. 추적오차율은 ETF가 추종하는 지수를 얼마나 충실히 따라가는지 보여주는 지표로, 운용사의 실력을 평가하는 기준이다.

KODEX 미국S&P500은 애플, 엔비디아, 유나이티드헬스그룹, 비자 등 미국 500대 대표 기업에 투자해 안정적인 분산 투자를 제공한다. KODEX 미국나스닥100은 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 기술주 비중을 높여 고성장 모멘텀을 추구한다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장(상무)은 “국내 투자자들에게 S&P500과 나스닥100 지수 투자는 이미 기본이자 메인 상품으로 자리 잡았으며, 미국대표지수 관련 다양한 라인업이 있는 만큼 투자자들은 상품의 수익률과 추적오차율로 입증된 ETF를 살펴보는 것이 중요하다”고 말했다.

삼성자산운용에 따르면, 국내 ETF 시장 내 순자산 5조원 이상 ETF 6개 중 KODEX가 4개를 차지하고 있다.