9월 23일 넷플릭스 오리지널 ‘크라임씬 제로’ 장진·박지윤·장동민 등 레전드 플레이어 출연

[헤럴드경제=손미정 기자] 롤플레잉(Role-playing) 추리라는 국내 예능의 새 장르를 열었던 ‘크라임씬’이 넷플릭스 콘텐츠로 돌아온다.

넷플릭스는 내달 23일 새 ‘크라임씬’ 시리즈, ‘크라임씬 제로’를 공개한다고 25일 밝혔다. 총 10회차로 3주 간 공개된다.

‘크라임씬 제로’​ 는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 레전드 롤플레잉 추리 게임​이다. JTBC와 티빙(TVING)을 거쳐 이번엔 넷플릭스 오리지널 콘텐츠로 제작됐다. 글로벌 시청자들에게 첫 선을 보이는만큼, 초심으로 돌아가 사건의 재미와 본질에 더욱 충실한 작품이 되겠다는 의미를 담아 ‘크라임씬 제로’란 이름을 붙였다.

‘크라임씬’의 정체성이기도 한 장진, 박지윤, 장동민 등 원년 멤버들이 새 시즌에서도 시청자들을 만난다. 장진 감독은 전매특허 예리한 관찰력으로 레전드 추리를 다시 선보일 예정. 올라운더 플레이어 박지윤의 진화한 플레이와 두뇌 서바이벌 최강자 장동민의 활약도 기대되는 부분이다.

여기에 아이브 안유진은 추리 신동의 면모를 또 한번 보여줄 것으로 기대를 모은다. 고도의 심리전과 메소드 연기를 뽐냈던 레전드 플레이어 김지훈도 돌아온다. 여기에 매회 특별 게스트가 여섯번째 플레이어로 등판해 예측 불허의 전개를 만들어 낼 예정이다.

‘크라임씬 제로’는 오는 9월 23일, 넷플릭스에서 단독 공개된다.