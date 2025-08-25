임직원·가족 2000여명 참여, 여름밤 열기로 가득 김태한 은행장, “NC는 지역민과 함께하는 구단”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 지역 연고 프로야구단 NC 다이노스를 응원하기 위해 마련한 스폰서 데이가 성황리에 열렸다.

BNK경남은행은 지난 22일 저녁 창원NC파크에서 ‘BNK경남은행 스폰서 데이 NC 다이노스 야구 관람 행사’를 개최했다고 25일 밝혔다. 이번 행사에는 김태한 은행장을 비롯해 임직원과 가족 2000여 명이 참석해 여름밤 야구장을 가득 메웠다.

행사는 ‘워터 페스티벌’을 주제로 진행됐으며, 본 경기 전 전광판을 통해 ‘NC 다이노스 응원 영상’이 상영돼 팬들의 열기를 끌어올렸다. 이어 김태한 은행장과 NC 다이노스 이진만 대표가 ‘2025시즌 스폰서십 계약 협약’을 체결했다. 김 은행장은 NC 다이노스 레전드 선수인 에릭 테임즈와 함께 시구·시타에 나서 큰 박수를 받았다.

또 임직원 자녀 20여 명이 선수단과 함께 입장하며 하이파이브를 나누는 ‘단디로드 이벤트’를 펼쳤고, 관중석에서는 ‘We’re FAMILY’ 피켓을 들고 응원전을 벌였다. 경기 중에는 얼음 티셔츠 빨리 입기, 엔팍 댄스 타임, 그라운드 이어달리기 등 다채로운 이벤트가 마련돼 관람객들의 호응을 얻었다.

김태한 은행장은 “NC 다이노스는 창원의 자랑이자 지역민과 함께하는 구단”이라며 “BNK경남은행도 지역 연고 구단을 응원하며 팬들과 함께 즐거운 축제를 만들어 가겠다”라고 말했다.