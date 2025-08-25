박형덕 시장 “청소년들의 다양한 진로와 학습 활동 적극 지원하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자[동두천시(시장 박형덕)는 학생들의 특기와 적성, 동아리 활동을 지원하고 국내외 연수를 통해 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 ‘동두천 꿈이룸 동아리’ 사업을 추진하고 있다. 2023년부터 운영된 이 사업은 2024년 5개팀, 2025년 7개팀이 선정돼 해외 탐방 기회를 제공한다.

올해 첫 주자인 송내중앙중학교 자연탐사 동아리(학생 6명, 지도교사 2명)는 지난 22일 서호주로 출발해 지질답사와 천체 관측을 중심으로 한 탐방 활동에 돌입했다. 이들은 6박 8일 일정 동안 세르반테스, 칼바리 국립공원, 샤크베이 등을 방문하며 현장 학습을 이어갈 예정이다.

탐방 주제는 ‘지질답사·천체 관측·생물정보학·AI 기반 분석을 통한 자연 탐사’로, 학생들은 서호주의 독특한 지형과 생태계를 직접 조사·분석하며 교실에서 배운 과학 지식을 실제 자연환경 속에서 체험하게 된다.

박형덕 시장은 “학생들이 해외에서 자연과 과학을 직접 탐구하며 한층 더 성장하길 기대한다”며 “앞으로도 청소년들의 다양한 진로와 학습 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.