[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 정부가 지분 참여에 나선 인텔이 경영난을 극복할 수 있을지에 관심이 쏠린다.

인텔은 보도자료에서 미국 정부가 신규 보통주 4억3330만주를 주당 20.47달러에 매입해 지분 9.9%를 보유하기로 합의했다고 발표했다.

주식 매입 대금 89억달러는 반도체법(Chips Act)에 따라 승인된 보조금 중 아직 지급되지 않은 57억달러와 국방부의 ‘보안 반도체 독립화’(Secure Enclave program)에 따라 배정된 32억달러에서 충당된다. 반도체법에 따라 배정된 보조금 79억달러 중 22억달러는 이미 받았다.

또한 미국 정부가 추가로 지분 5%에 해당하는 주식을 주당 20달러에 사들일 수 있는 5년 만기 신주인수권(warrant)을 갖게 되는데 이 신주인수권은 인텔이 파운드리(반도체 위탁 생산) 부문의 지분을 최소 51% 이상 보유하지 않을 경우에만 행사될 수 있다고 설명했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 최대 주주가 되는 이번 지분은 “의결권이 없는 비의결 지분”이며 인텔 경영에 간섭하지 않을 것이라고 말했다.

이 같은 소식에 22일(현지시간) 인텔 주가는 5.53% 상승했다.

로이터는 정부의 투자금은 인텔 파운드리가 번영하기에 충분하지 않을 것이라는 일각의 시각을 전했다.

단기간에 국한해 보면 인텔에 필요한 것은 첨단 제조 공정인 14A(1.4나노)에 대한 외부 파운드리 고객들이라는 분석이다.

앞서 인텔은 지난달 25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 “고객을 확보하지 못할 경우 파운드리를 일시 중단하거나 완전히 철수할 수도 있다”고 밝혔다.

이어 “지금까지 어떤 공정에서도 의미 있는 외부 파운드리 고객을 확보하는 데 성공하지 못했다”며 “14A 공정에 대한 주요 외부 파운드리 고객 확보 전망도 마찬가지”라고 덧붙였다.

립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 지난달 24일 2분기 실적 발표에서 “앞으로 14A에 대한 투자는 확인된 고객의 약속에 기반을 두게 될 것”이라고 했다.

서밋 인사이츠의 애널리스트 킨카이 찬은 “인텔이 (14A보다 기술적으로 낮은) 18A와 14A에 대한 충분한 고객들을 확보해야만 파운드리를 경제적으로 지속 가능하게 할 수 있다”며 “충분한 고객을 확보하지 못한다면 정부 투자가 인텔 파운드리의 운영을 바꾸지 못할 것”이라고 했다.

한때 미국 반도체 제조의 상징이었던 인텔은 어려움을 겪고 있다. 경쟁 업체인 대만 TSMC에 우위를 내줬고 인공지능(AI) 칩 경쟁에서도 엔비디아에 뒤처졌다.

로이터는 현재 18A 공정이 수율 문제를 겪고 있다고 보도하면서 TSMC 등 대형 파운드리 공장은 애플과 같은 고객사와 협력할 때 초기 공정 단계에서 수율이 낮아 발생하는 비용을 스스로 부담하지만 6분기 연속 순손실을 낸 인텔에는 그런 비용을 감당하면서 동시에 이익을 내기 어려운 상황이라고 덧붙였다.

인텔 주식을 보유한 가벨리 펀드의 애널리스트 마키노 류타는 “수율이 나쁘면 새로운 고객들은 인텔 파운드리를 이용하지 않을 것이다. 그래서 이는(정부 지분 참여) 인텔의 기술적 문제를 해결하지 못할 것”이라고 봤다.

그는 인텔이 결국 최적 수율로 칩을 생산할 수 있을 것으로 믿는다면서도 반도체법에 따라 받기로 예정된 자금을 단순히 받는 것과 비교할 때 이번 정부와의 거래는 인텔에 긍정과 부정을 모두 따져보면 전체적으로는 부정적이라고 평가하며 “이건 공짜 돈이 아니다”고 했다.

미국 정부의 지분 참여 발표를 며칠 앞두고 인텔은 일본 소프트뱅크그룹으로부터 20억달러의 새로운 지분 투자를 받기로 했다.

그러나 일부 분석가들은 인텔이 문제를 극복할 수 있을지 여전히 의문을 제기하고 있다.

시노버스 트러스트의 다니엘 모건 선임 포트폴리오 매니저는 인텔의 문제는 소프트뱅크의 현금 투입이나 정부의 지분 참여를 넘는다고 분석했다.

그는 “정부 지원이나 더 강력한 재정적 파트너 없이 인텔 파운드리가 합리적인 속도로 더 많은 파운드리 공장을 건설하기에 충분한 자금을 조달하기는 어려울 것”이라며 “인텔은 기술적 측면에서 TSMC를 따로 잡을 필요가 있다”고 말했다.