23일 오비맥주 카스가 화려한 라인업과 워터쇼로 구성된 야외 뮤직 페스티벌 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 열렸다. [사진=오비맥주]
23일 오비맥주 카스가 화려한 라인업과 워터쇼로 구성된 야외 뮤직 페스티벌 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 열렸다. [사진=오비맥주]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 23일 오비맥주 카스가 화려한 라인업과 워터쇼로 구성된 야외 뮤직 페스티벌 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 진행했다.

관객들이 대형 ‘워터 슬라이드’를 타고 있다. [사진=오비맥주]
관객들이 대형 ‘워터 슬라이드’를 타고 있다. [사진=오비맥주]
관객들이 신나는 음악과 함께 신규 디자인의 모티브가 된 폭포를 형상화한 ‘카스케이드 포토존’과 ‘약수터 컨셉의 시음존’에서 시원한 생맥주를 마시고 있다. [사진=오비맥주]
관객들이 신나는 음악과 함께 신규 디자인의 모티브가 된 폭포를 형상화한 ‘카스케이드 포토존’과 ‘약수터 컨셉의 시음존’에서 시원한 생맥주를 마시고 있다. [사진=오비맥주]
관객들이 신나는 음악과 함께 페스티벌 현장에서 카스 생맥주를 마시고 있다 .[사진=오비맥주]
관객들이 신나는 음악과 함께 페스티벌 현장에서 카스 생맥주를 마시고 있다 .[사진=오비맥주]

이날 행사에서는 크러쉬, 전소미, 셔누X형원, 우즈, 루시, 화사, 비트펠라하우스 등 인기 아티스트들이 총출동해 현장을 뜨거운 열기로 가득 채웠다.


babtong@heraldcorp.com