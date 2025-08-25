[헤럴드경제=장연주 기자] 인천 송도국제도시 한 아파트에서 아들을 사제 총기로 살해한 60대 남성이 전처와 아들로부터 매달 640만원씩 생활비를 중복 지급받다가 끊기자, 망상에 빠졌던 것으로 수사 결과 드러났다. 특히 그는 총에 맞은 아들이 ‘살려달라’고 애원을 했는데도 사제 총기를 추가 격발한 것으로 나타났다.

25일 국민의힘 주진우 국회의원실이 입수한 인천 송도 사제총기 공소장에 따르면, 살인과 살인미수, 총포화약법 위반 등 혐의를 받는 A씨(62)는 전처와 아들 B씨(33·사망)로부터 2021년 8월부터 2023년 9월까지 약 2년간 매달 640만원씩 생활비를 중복 지급 받았다.

당초 A씨는 2015년 전처와 사실혼 관계가 청산된 이후에도 일정한 직업이 없이 전처와 아들로부터 매달 약 320만원씩 지원을 받아 유흥비와 생활비로 사용해왔던 것으로 조사됐다.

그러다가 2년간 생활비를 중복 지급받았다는 사실을 전처가 알게 됐고, 이에 전처는 2023년 11월 15일부터 중복 지급된 기간 만큼 생활비 지급을 중단했다.

그럼에도 A씨는 전혀 경제 활동을 하지 않았고, 지난해 1월부터는 누나로부터 생활비를 차용해 근근이 생계를 유지해온 것으로 드러났다.

이에 A씨는 전처가 계속해서 경제적 지원을 할 것처럼 자신을 속인 뒤, 60대 노년이 된 이후 경제적 지원을 끊어 아무런 대비도 못하게 만들었다는 망상에 빠지기 시작했다.

여기에 그는 전처와 아들 B씨가 아버지 역할만 하도록 종용하고, 실제로는 홀로 주거지에 살게 하면서 고립시켰다고 했다.

A씨는 경찰 조사에서 “지(자기)들끼리 짜고 나를 셋업 한 거지(함정에 빠뜨린 거지)”라고 진술하기도 했다.

하지만 A씨는 지난 1998년 성범죄 사건을 저질러 이혼한 뒤, 본인의 나태함과 방탕한 생활로 생계가 어려워진 것임에도 모든 원인을 전처와 B씨에게로 돌렸던 것으로 조사됐다. A씨는 전처가 사랑하는 B 씨와 그 일가를 살해하겠다는 마음을 먹은 것으로 드러났다.

그는 범행도구를 물색하던 중 건장한 성인인 B씨를 상대로 칼을 사용하는 것은 목적을 달성하기 어렵다고 판단했다. 그러던 중 지난해 8월 유튜브를 통해 사제총기 관련 영상을 시청하게 됐고, 20여년 전 구입한 산탄 180여발이 창고에 보관돼 있다는 사실을 떠올렸다고 한다.

A씨는 온라인 쇼핑몰을 통해 사제총기 제작 도구를 구입하고 주거지에서 뇌관을 이용한 격발 실험을 한 것으로 조사됐다. 이어 범행을 위해서 차량이 필요하고 약 10년간 운전을 하지 않아 연습이 필요하다는 생각이 들자 세차례 운전연습을 하는 등 치밀하게 범행을 준비했던 것으로 드러났다.

그는 사건 당일인 지난해 7월 20일 오후 8시 53분께 자신의 생일파티를 하던 중 ‘편의점에 다녀오겠다’며 B씨의 집을 빠져나와 공영주차장에 주차된 차량에서 격발장치 2정, 총열 4정, 산탄 실탄 약 15발을 챙겼다.

이후 현관 앞 복도에서 총열에 실탄을 장전하고 현관문 초인종을 눌렀고, 문을 연 아들 B씨에게 곧바로 사제총기를 발사했다. B씨가 벽에 기대 ‘살려달라’고 애원하자 그 자리에서 오른쪽 가슴 부위에 사제총기를 추가로 격발했다.

이어 A씨는 B씨 아내, B씨 자녀 2명, 외국인 가정교사 등 총 4명을 추가로 살해하려고 했던 것으로 조사됐다.

그는 범행 현장에서 외국인 가정교사가 현관문을 통해 도주하자 그를 향해 총기를 격발했고, 며느리와 손주가 피신한 방문이 잠기지 않게 강하게 밀었던 것으로 파악됐다.

이런 가운데 A씨는 또 자신이 거주하는 서울 도봉구 쌍문동 아파트 자택에 시너가 든 페트병·세제·우유 통 등 인화성 물질 15개와 점화장치를 설치해 폭발시키려고도 했다. 이는 집에 남아있던 전처와 아들의 소유물 등을 불태워 없애기 위했던 것으로 파악됐다.

주진우 의원은 “현장 대응이 1시간 이상 지연되면서 피해자가 사망에 이르게 된 비극적인 사건”이라며 “즉시 진입 기준을 명문화하고 실전 훈련을 강화해야 한다”고 강조했다.