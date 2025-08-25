SBI VC 트레이드, 내년 1분기 RLUSD 출시 목표

[헤럴드경제=유동현 기자] 리플(Ripple)이 일본 종합 금융 그룹 SBI 홀딩스 및 가상자산 교환 사업자 주식회사 SBI VC 트레이드와 함께 자사 스테이블코인 리플 USD(RLUSD)의 일본 내 취급 내용을 담은 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

SBI VC 트레이드는 내년 1분기를 목표로 RLUSD의 공식 출시에 나설 전망이다. SBI 그룹의 자회사인 SBI VC 트레이드는 일본에서 공식 라이선스를 부여받은 전자결제수단 교환 서비스 제공 기업이다.

스테이블코인은 현재 약 3000억 달러(약 419조 5500억원)의 시장 규모로 평가받는다. 실질적 유틸리티와 기관 수요를 기반으로 점차 글로벌 금융 인프라의 핵심 요소로 자리잡고 있다. RLUSD는 미국 달러 예치금, 미국 단기 국채, 기타 현금성 자산 등 고품질 준비금으로 100% 담보된다.

곤도 토모히코 SBI VC 트레이드 최고경영자(CEO)는 “일본 내 암호화폐 및 블록체인 산업 발전을 선도하는 SBI 그룹은 일본 최초로 전자결제수단 교환 업자 라이선스를 취득하고 스테이블코인 취급을 시작했다”며, “RLUSD 도입은 일본 시장에서 스테이블코인의 선택지를 확대하고 신뢰성과 편의성을 한 단계 끌어올리는 중요한 이정표이자 금융과 디지털 기술 융합 가속화에 있어 핵심적인 진전”이라고 했다.

잭 맥도널드 리플 스테이블코인 부문 수석 부사장은 “리플과 SBI가 파트너십을 맺은 목적은 단순 기술 협력을 넘어, 신뢰 가능하고 규제를 준수하는 미래 금융 인프라 구축에 있다”며, “SBI VC 트레이드와 진행할 일본 내 RLUSD 취급은 그 협력의 결실”이라고 말했다. 또 “RLUSD는 전통 금융과 탈중앙화 금융를 잇는, 신뢰할 수 있고 효율적인 연결 고리로써 업계 표준이 되도록 설계됐다”며, “이번 파트너십이 일본 내 스테이블코인 활용을 촉진할 뿐만 아니라 시장 전반에 새로운 기준점을 제시할 것”이라고 했다.