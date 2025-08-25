‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 초고속 흥행 개봉 이틀째 100만 넘고 벌써 164만 동원 뛰어난 작화·몰입감으로 N차 관람 유발

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 22일 개봉한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(이하 무한성편)의 흥행 기세가 무섭다. 개봉 이틀째 100만 관객을 초고속으로 돌파하더니 눈 깜짝할 사이 200만도 눈앞에 뒀다. 이 같은 ‘무한성편’의 흥행 열기는 비교적 높은 ‘진입장벽’에 대한 우려마저 불식시키고 있다. 팬들은 ‘N차 관람’ 열풍에 시동을 걸며, 흥행 기록 경신에 힘을 보태는 모습이다.

25일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 개봉 첫 주말 누적 164만9091명의 관객을 동원하며 3일 연속 박스오피스 정상을 지켰다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 100만 관객을 돌파했고, 역대 일본 애니메이션 중에서도 전무후무한 흥행 속도다.

‘무한성편’은 ‘귀멸의 칼날’ 시리즈의 최종장이자, 3부작으로 제작된 ‘무한성편’의 첫 번째 장이다. 이번 극장판의 일본판 부제는 ‘아카자 재래(再来)’로, 십이귀월 상현3 ‘아카자’와의 대결까지를 그렸다.

‘무한성편’은 이미 먼저 개봉한 일본에서 유례없는 기록을 세우며 역대급 흥행 행진을 이어가고 있다. 개봉 첫날 100만 관객을 넘어섰고, 개봉 38일 만에 1800만 기록을 세웠다. 전작 ‘무한열차편’이 세운 최초·최단 기록들도 줄줄이 경신했다. ‘무한성편’은 개봉 8일 만에 흥행 수입 100억엔(약 937억원)을 돌파했다. 이는 ‘무한열차편’이 세운 100억엔 돌파 최단 기록(10일)을 이틀 앞당긴 것이다. 앞서 ‘무한열차편’은 ‘센과 치히로의 행방불명’의 기록(25일)을 19년 만에 경신하며 화제를 모은 바 있다.

‘무한성편’은 우리나라에서도 개봉 전 사전 예매로만 90만장을 넘기며 일찍이 신드롬의 서막을 알렸다. 역대 일본 영화 중 최고 사전 예매 관객 수다. 첫 주말을 넘긴 현재도 예매 관객 수는 30만으로 예매율 1위에 이름을 올리고 있다. 현재로선 300만은 무난히 돌파할 것이란 관측이 높다.

‘무한성편’의 흥행 열기에 힘입어 국내 개봉한 역대 일본 애니메이션 1위작인 ‘스즈메의 문단속’의 기록을 넘어설 수 있을지 벌써부터 이목이 쏠리고 있다. 신카이 마코토 감독의 2022년 개봉작 ‘스즈메의 문단속’은 개봉 6일 차에 100만 고지를 넘었고, 총 누적 관객 수 558만명을 기록했다.

다만 ‘무한성편’이 ‘스즈메의 문단속’ 이상의 확장성을 가질 수 있을지는 이견이 있다. ‘무한성편’은 ‘귀멸의 칼날’ 시리즈의 최종전을 다루고 있다. 때문에 이전 내용을 만화 혹은 TV판 애니메이션으로 숙지하지 않으면 내용 이해가 어렵다. 원작의 팬이거나 혹은 미리 TV판 기준 4기에 해당하는 내용을 봐야 충분히 즐길 수 있는 영화다. 단 한 편의 영화로 완결성을 갖는 다른 상영작들과 비교해 확연히 진입장벽이 높다. 소년만화 원작의 판타지 액션 특성상 중장년까지 관객층을 넓히기도 쉽지 않다.

다만 비교적 수월한 대진표로 인해 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 시각도 있다. 여름 극장가를 뜨겁게 달궜던 ‘좀비딸’이 개봉 4주를 지나며 조금씩 흥행 속도를 늦추고 있고, 장기 흥행을 이어가고 있는 ‘F1 더 무비’의 상황도 마찬가지다. 지난 13일 개봉한 ‘악마를 이사왔다’는 흥행 성적이 기대에 미치지 못하고 있다. 게다가 블록버스터나 텐트폴의 개봉도 당분간 예정에 없다. 흥행하기 좋은 타이밍임은 분명하다.

‘N차 관람’ 열기도 ‘무한성편’의 흥행을 거들 것으로 보인다. 특유의 뛰어난 작화감과 실감 나는 액션 신, 그리고 무한성의 아득한 공간감이 주는 스케일이 벌써부터 관객들의 ‘N차 관람’을 유도하고 있다. 이미 일부 커뮤니티에서는 기존 관객들이 IMAX나 4D 등 특별관 재관람을 계획하고 있다는 인증글들이 올라오고 있다. 극장판 애니메이션의 경우 N차 관람 문화가 오랫동안 이어져 왔다. 여기에 원작 팬이 아닌 일반 관객들이 얼마나 관람에 동참할지도 흥행의 변수 중 하나로 꼽힌다.

한편 메마른 극장가에 장맛비를 뿌려준 조정석 주연의 ‘좀비딸’은 개봉 26일 만인 지난 24일 오후 7시 누적 관객 수 500만을 돌파했다. 2025년 국내 개봉작 중 최초이자, ‘베테랑2’ 이후 약 11개월 만에 기록한 ‘500만 돌파’다.

좀비딸의 필감성 감독은 “이 모든 것이 기적 같다. 영화의 진정한 완성은 관객이라 믿는다”면서 “‘좀비딸’을 완성해 주신 500만 관객 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.