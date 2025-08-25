[헤럴드경제=나은정 기자] 이탈리아의 한 피자집에서 외국인 커플이 7만원어치 ‘먹튀’를 했다가 누리꾼들의 도움으로 하루 만에 덜미를 잡혔다.

24일(현지시간) 프랑스 일간 르파리지앵에 따르면 커플로 추정되는 남녀 프랑스 관광객이 지난 19일 저녁 이탈리아 동부 바닷가 마을 치비타노바 마르케의 한 피자집에서 44유로(약 7만원) 상당의 음식을 먹은 뒤 계산하지 않고 식당을 떠났다.

이들은 피자 두 판과 칵테일 4잔을 주문해 먹고는 테이블에서 일어나 자연스럽게 식당을 나갔고, 식당 직원들은 아무도 이를 눈치채지 못했다.

뒤늦게 두 사람의 먹튀 사실을 알아챈 주인 미켈라 말라티니는 내부 폐쇄회로(CC) TV에 찍힌 이들의 모습을 페이스북에 공유했다. 이튿날 아침 마을의 한 숙소 근처에서 이들을 봤다는 누리꾼의 댓글이 달렸고, 말라티니는 단박에 해당 숙소를 직접 찾아아 문을 두드렸다. 때는 오전 8시 30분이었다.

말라티니는 “현장에 갔더니 그들은 자고 있었다”며 “내가 차분히 영상을 보여주며 ‘계산을 안 하고 갔는데 왜 그랬느냐’고 물었더니 그들은 아무 말 없이 돈을 준 뒤 사과도 하지 않았다”고 말했다.

이어 “이건 돈의 문제가 아니라 존중과 예의의 문제”라며 “손님들의 이런 행동은 고객을 위해 열심히 일하는 사람들에겐 ‘뺨을 맞는 것’ 같은 느낌으로 받아들여진다”고 토로했다.

말라티니는 ‘먹튀’를 하려는 관광객들에게 CCTV를 통한 추적이 가능하다는 점을 상기시키고 싶다고 강조했다.