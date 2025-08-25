[헤럴드경제=김유진 기자] 한국투자신탁운용은 자사가 운용하는 ‘한국투자글로벌우주기술&방산 펀드’가 최근 1년간 해외주식형 펀드 가운데 가장 높은 성과를 기록했다고 25일 밝혔다. 해외주식형은 글로벌 주식에 투자하는 펀드로, 상장지수펀드(ETF)는 제외된다.

해당 펀드는 2023년 4월 설정된 상품으로, 전 세계 우주 산업을 주도하는 기업에 투자한다. 방산·우주 산업은 경기 민감도가 상대적으로 낮고 국가 전략 산업 성격이 강해 방어주와 성장주의 성격을 동시에 갖춘다는 평가를 받는다. 세부 투자 분야는 ▷우주 발사체 ▷위성 산업 ▷드론 ▷엔지니어링 등이다.

에프앤가이드에 따르면 지난 19일 종가 기준 최근 1년 수익률은 67.34%(환노출형 C-e 클래스)로, 동일 유형으로 분류된 183개 펀드(클래스 기준 1330개) 가운데 1위다. 같은 기간 해외 주식 시장 변동성이 컸음을 감안하면, 방산·우주 산업 섹터의 구조적 성장 기대를 선제적으로 담아낸 성과라는 평가다. 최근 6개월 수익률도 22.24%로 높은 수준을 유지하고 있다.

펀드 운용역 김현태 글로벌퀀트운용부 책임은 OECD 우주경제 분류체계, 미국 항공우주국(NASA) 파트너십 자료, 미국 항공우주산업협회(AIA) 리서치 등을 바탕으로 성장 가능성이 큰 기업을 선별한다.

포트폴리오를 살펴보면 방산 대형주와 신흥 우주 스타트업을 함께 담아 성장성과 안정성을 동시에 추구했다. 지난 14일 기준 상위 편입 종목은 로켓 랩(비중 5.57%), 록히드 마틴(4.49%), 에어버스(4.39%), 보잉(3.92%), 플래닛 랩스(3.76%), 노스롭 그루만(3.74%), RTX(3.48%), AST 스페이스모바일(3.41%) 등이다.

김 책임은 “설정 초기부터 잘 알려지지 않은 기업을 발굴해 투자한 것이 성과로 이어졌다”며 “NASA 등 기관의 데이터를 활용해 빠르게 유망 종목을 걸러낸 것이 주효했다”고 설명했다. 이어 “인공지능(AI) 발전에 따른 위성 데이터 수요 증가, 미국의 골든돔 프로젝트, 유럽 방위비 확대 등 지정학적 요인을 고려하면 우주 산업은 구조적 성장세가 이어질 것”이라며 “장기 투자자에게 좋은 대안이 될 수 있다”고 말했다.

한국투자글로벌우주기술&방산 펀드는 미래에셋증권, 유안타증권, 한국투자증권을 통해 가입할 수 있다.