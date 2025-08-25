대우건설 컨소시엄 지분 30% 참여 총 시설용량 600MW 규모 국책 사업

[헤럴드경제=박로명 기자] DL건설은 한국수력원자력이 발주한 ‘홍천양수발전소 1·2호기 토건공사’를 수주했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 대우건설 컨소시엄(대우건설·DL건설·효성)이 맡았으며, DL건설의 지분은 30%로 수주 금액은 약 1846억원이다.

양수발전은 전력 수요가 적은 시간대에 물을 상부 저수지에 저장했다가 수요가 급증하면 물을 하부로 내려보내 전력을 생산하는 방식으로, 재생에너지의 간헐성을 보완하는 역할을 한다.

홍천양수발전소 건설사업은 강원도 홍천군 화촌면 풍천리 일원에 추진되는 대규모 국책사업이다. 총 시설용량 600MW(300MW×2기)의 순양수식 발전소를 건설하는 프로젝트로, 2032년 12월 준공 예정이다.

사업 범위에는 상·하부댐 건설을 비롯해 지하발전소, 발전수로, 각종 터널, 상부지 진입도로 등이 포함된다. 주요 구조물은 상부댐(높이 92.4ｍ, 길이 564.2ｍ), 하부댐(높이 66.5ｍ, 길이 320.0ｍ), 발전수로 및 지하발전소 1식으로 구성된다.

DL건설 관계자는 “이번 사업은 재생에너지 확대 및 전력망 안정화를 동시에 달성할 수 있는 중요한 국책 프로젝트”라며 “DL건설은 컨소시엄의 구성원으로서 안전을 최우선 가치로 두고 공사를 차질 없이 수행해, 국가 에너지 인프라 확충에 기여하겠다”고 말했다.