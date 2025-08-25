우즈벡의 WTO 가입 협력 MOU 이행 지원 사업의 일환

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부는 25∼29일 서울과 정부세종청사 등에서 우즈베키스탄 정부 관계자들을 대상으로 ‘우즈베키스탄 세계무역기구(WTO) 가입 지원을 위한 초청 연수’를 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 초청 연수는 지난 2017년 11월 한·우즈베키스탄 정상회담을 계기로 체결된 ‘우즈베키스탄의 WTO 가입 협력 업무협약(MOU)’에서 약속한 지원 사업 중 하나다.

이날 오전 서울에서 진행된 개회식에는 우즈베키스탄 측에서 국무조정실, 투자산업통상부, 경제재정부, 법무부, 농업부, 디지털기술부 등 8개 부처 공무원이 참석했으며 한국 측에서 오충종 산업부 다자통상법무관, 최석영 전 주제네바 대사, 박태호 전 통상교섭본부장 등이 참석했다.

우리나라는 WTO 가입 다자회의체인 ‘우즈베키스탄 WTO 가입작업반’의 의장직을 수행하면서 공동자문위원회를 구성하는 등 2018년부터 우즈베키스탄의 WTO 가입을 지원해 왔다.

이런 노력으로 현재 우즈베키스탄의 양허 협상은 대부분 타결된 상태이며 WTO 다수 회원국이 우즈베키스탄의 WTO 가입을 지지하고 있다.

이번 초청 연수에서는 WTO 가입에 필요한 실무역량 강화를 위해 한국의 산업정책, 수출지원 정책, 농업지원 정책, 경제적 영향평가 기법 등을 전수하며 관계 부처 및 기관 전문가들이 참여한다.

또 우즈베키스탄 측의 관심 산업인 자동차, 바이오·의약 산업 관련 현장 견학도 진행한다.

오충종 다자통상법무관은 “이번 초청 연수사업을 통해 내년 2월 WTO 각료회의에서 우즈베키스탄이 WTO 가입을 확정하는 목표를 달성할 뿐 아니라 양국 통상 전문가 네트워크를 구축하는 등 통상 협력을 심화하는 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다.