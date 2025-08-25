[헤럴드경제=김유진 기자] KB자산운용(대표이사 김영성)이 5월에 내놓은 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’가 단기 성과에서 가장 돋보였다. 안정적 수익과 낮은 변동성으로 단기자금 운용 수요에 효과적으로 대응한 결과다.

25일 에프앤가이드 집계에 따르면 이 펀드의 최근 1개월 수익률은 0.36퍼센트, 3개월 수익률은 1.06퍼센트로 국내 단기 크레딧 채권 유형 47개 펀드 가운데 모두 1위를 기록했다. 같은 날 금융투자협회 공시에 따르면 모펀드 운용 규모는 1176억원이다.

이 펀드는 만기 1.5년 이하의 우량 단기채권에 투자해 금리가 오를 때는 가격 변동을 줄이고, 내릴 때는 초단기채보다 높은 수익을 기대할 수 있다. 하반기 금리 인하 가능성이 거론되지만 속도 조절 전망도 함께 제기되는 만큼 해당 펀드가 주목받고 있다.

해당 펀드는 편입 자산을 우량 등급 중심으로 구성해 신용 불안에 따른 급격한 가격 하락 가능성도 줄였다. 현금성 자산을 병행해 자금 유입·유출에도 탄력적으로 대응한다는 게 운용사 설명이다.

육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 “KB자산운용은 단기 금리 상품에 특화한 운용 역량과 풍부한 자산을 바탕으로 다수의 단기자금 상품을 안정적으로 운용하고 있다”며 “공모 머니마켓펀드(MMF), 단기 채권형 상장지수펀드(ETF), 단기 공모채 등 다양한 상품을 통해 쌓은 경험은 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드’의 수익성과 안정성 확보 기반이 되고 있다”고 설명했다.

‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’는 KB국민은행과 한화투자증권, 유진투자증권 등에서 가입할 수 있으며 판매사는 추후 확대할 예정이다.