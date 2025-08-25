2024년 이후 출시된 AI 가전을 대상 소프트웨어 업데이트 실시

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 다음 달부터 2024년 이후 출시된 AI(인공지능) 가전을 대상으로 소프트웨어 업데이트를 통해 ‘One UI’를 적용한다. 모바일과 TV에 이어 가전으로 확장하면서 기기 간 통합 소프트웨어 생태계를 본격적으로 구축하겠다는 전략이다.

AI 가전의 갤러리, 빅스비, 삼성 TV 플러스 등 각종 앱 서비스에서도 모바일, TV와 동일한 UI를 지원하기 때문에 사용자들은 삼성전자 제품 전반에 걸쳐 일관된 사용 경험을 누릴 수 있다.

이번 One UI 업데이트를 통해 기존 가전에서 제공하는 다양한 AI 기능도 한층 업그레이드됐고, 적용 대상 기기도 확대된다.

특히 패밀리허브 냉장고와 ‘AI 홈’ 터치스크린 냉장고에는 사용자의 위치·시간·사용 습관을 기반으로 맞춤형 정보를 제공하는 ‘나우 브리프(Now Brief)’ 기능이 탑재될 예정이다. 이 기능은 2026년 정식 적용된다.

또한 “하이 빅스비” 음성 호출 방식에 더해, 냉장고 스크린을 두 번 두드려 빅스비를 실행할 수 있는 새로운 호출 방식도 지원한다.

사용자 맞춤 기능도 강화된다. 목소리를 구별해 일정·사진·접근성 설정 등을 개인화하는 ‘보이스 ID’, 신선식품 37종을 자동 인식하는 ‘AI 비전 인사이드 2.0’ 기능은 2024년 이후 출시된 스크린 탑재 냉장고에 확대 적용된다.

보안 성능 역시 강화된다. 삼성전자의 자체 보안 솔루션인 녹스(Knox)는 블록체인 기반 ‘녹스 매트릭스(Knox Matrix)’를 통해 스마트싱스로 연결된 기기간 위협 탐지 및 보호 기능을 제공한다. 해당 기능은 와이파이 기능을 갖춘 냉장고·세탁기 등 다양한 2024년형 제품군으로 확대된다.

32형과 7형 스크린을 탑재한 냉장고·세탁건조기 등의 가전제품의 경우 연결된 모바일·TV·가전 등의 기기 보안 상태를 한 눈에 확인할 수 있는 ‘녹스 대시보드’ 기능도 적용된다.

삼성전자는 2024년 이후 출시된 와이파이 탑재 가전 제품을 대상으로 최대 7년간 One UI 무상 업그레이드를 지원한다. 이를 통해 고객들이 제품 사용 주기 전반에 걸쳐 신규 AI 기능과 보안 성능을 지속적으로 이용할 수 있도록 한다는 방침이다.