체육인 우대 제휴카드 출시 등

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 국민체육진흥공단과 ‘체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 25일 밝혔다.

이날 서울 올림픽회관에서 열린 협약식에는 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 이호성 하나은행 은행장, 성영수 하나카드 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약은 금융기관과 국민체육진흥공단이 체육인 복지와 스포츠 산업 발전을 위해 손을 맞잡은 첫 사례라고 하나금융그룹은 강조했다. 두 기관은 체육인과 스포츠 산업 종사자가 안정적인 금융 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 금융 지원과 협력 프로그램을 추진할 계획이다.

주요 협의 내용은 ▷체육인 우대 제휴카드 출시 ▷체육인 은퇴 설계 자산관리 서비스 제공 ▷체육인의 진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력 ▷스포츠산업 융자·금융지원 확대 등이다. 체육인의 생애주기에 맞춘 지원부터 스포츠산업 전반에 대한 성장 지원까지 종합적 금융 체계를 구축할 방침이다.

특히 하나카드가 선보이는 체육인 우대 제휴카드는 체육인복지법상 등록 체육인을 대상으로 개발한 맞춤형 금융상품이다. 기존에 제공하던 ‘원더카드’ 상품 혜택에 서울 올림픽파크텔, 소마 미술관 등 제휴사업장 할인 등을 더했다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장은 “이번 협약은 스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠 기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발”이라며 “정책 빅데이터 기반의 맞춤형 복지와 지속 가능한 스포츠산업 발전을 위해 긴밀히 협력 하겠다”고 말했다.

이호성 하나은행장은 “하나은행의 금융 전문성과 국민체육진흥공단의 스포츠 네트워크를 결합해 체육인과 스포츠산업 종사자에게 실질적 혜택을 제공할 것”이라며 “대한민국 스포츠산업의 성장 기반을 마련하는 데 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

성영수 하나카드 대표이사는 “체육인 우대 제휴카드를 통해 체육인의 금융 생활 편의성을 높이고, 스포츠산업 활성화에도 기여하겠다”고 했다.