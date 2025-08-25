권대영 금융위 부위원장, 베트남 재무차관 등 면담 “은행·자본·보험·핀테크 등 금융 全부문 협력 활성화” 한･베트남 정상회담 후속조치

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국과 베트남이 베트남 증권시장 시스템 운영 선진화 등 자본시장 분야 협력 강화에 본격적으로 나선다. 지난 11일 있었던 한·베트남 정상회담 후속조치 이행 차원이다.

권대영 금융위원회 부위원장은 25일 오전 정부서울청사에서 응우옌 득 치 베트남 재무부 차관과 면담하고 자본시장 협력에 대해 논의했다.

이날 면담에는 이윤수 증권선물위원회 상임위원과 부 티 찬 푸엉 베트남 증권위원회(SSC) 위원장, 베트남･호치민･하노이거래소(VNX･HOSE･HNX) 및 예탁결제원(VSDC) 대표도 참석했다.

치 차관은 이 자리에서 “한국거래소로부터 도입한 증권시장 차세대 시스템이 지난 5월부터 약 9년 만에 공식 가동돼 안정적으로 운영되고 있다”며 감사의 뜻을 표했다. 그러면서 “이를 계기로 베트남 증시가 거래시스템 안정성과 글로벌 경쟁력을 높여 신뢰도 높은 신흥시장으로 도약할 수 있도록 정책지원을 강화하겠다”는 의지를 밝혔다.

이어 푸엉 증권위원장은 차세대 시스템을 활용한 자본시장 감독 및 가상자산 규제체계 마련 등과 관련해 양국의 정책경험 및 지식 공유 등을 통해 지속적으로 협력을 강화해 나갈 것을 제안했다.

권 부위원장은 베트남 증시 25주년을 기념해 지난 7월 28일 증권시장 차세대 시스템 가동기념식이 성황리에 개최된 것을 축하했다. 또, 앞서 지난 5월 베트남중앙은행(SBV)도 기업은행 베트남법인 및 산업은행 하노이지점 설립 신청에 대해 인가서류접수증(CL)을 약 6∼8년 만에 발급한 것을 언급하며 “올해 은행과 자본시장 부문에서 양국 금융협력에 새로운 이정표를 다수 세웠다”고 평가했다.

권 부위원장과 치 차관은 “앞으로 성장 잠재력이 큰 보험 및 핀테크 부문에서도 협력관계를 진전시켜 은행·자본·보험·핀테크 등 금융 전(全)부문을 아우르는 금융협력 활성화가 한국과 베트남 양국 경제성장을 상호 촉진시키는 결실로 이어지길 바란다”고 했다.