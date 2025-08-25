국내 제조 장비 중 최초 국정원 보안 검증 통과 양자역학 원리 이용한 해킹 원천 차단 기술 국내 제조사 ‘코위버’로 기술 이전해 장비 개발 순수 국내 기술 양자암호 인프라 생태계 마련

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 자사가 개발한 양자키분배(QKD) 기술이 적용된 장비가 국내 제조 장비 중 최초로 국가정보원 보안 검증을 통과했다고 25일 밝혔다.

양자키분배는 양자역학의 원리를 이용해 정보 전달 중 해킹·도청을 원천 차단하는 기술이다. ‘양자 중첩’ 현상으로 0과 1의 정보를 동시에 가지는 상태를 만들고, 이를 통해 양자키를 생성·전달함으로써 보안성을 극대화한다. 이는 양자암호통신망에서 난도가 가장 높은 기술로 평가받는다.

KT는 미래네트워크연구소가 자체 개발한 양자키분배 원천기술을 국내 전송 장비 제조사인 ‘코위버’로 이전해 특화 장비를 개발했다. 해당 장비는 한국표준과학연구원(KRISS), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 과학기술정보통신부 산하 기관의 보안기능시험을 거쳐 국가정보원부터 보안 인증을 획득했다. 특히 순수 국내 기술 기반으로 양자암호 인프라 생태계를 조성했다는 의미가 있다고 KT는 강조했다.

이 장비는 전체 네트워크의 핵심 역할을 하는 중앙 노드 1대에 분산 네트 지역 노드 6개를 연결해 양자 암호를 구성하는 1:6 방식이다. 이로써 기존 1:1 방식의 장비보다 비용을 30% 이상 절감할 수 있다. KT는 국가·공공기관·지자체 등 대규모 통신 보안을 필요로 하는 기관들이 합리적인 비용으로 해당 기술을 이용할 것으로 기대하고 있다.

KT에 따르면 국가∙공공기관은 정보보호시스템이나 네트워크 장비에 대해 보안적합성 검증을 필수로 받아야 하는데, 양자암호통신 장비도 이에 포함된다. KT는 이번 인증을 계기로 국가∙공공기관에 보다 손쉽게 양자암호통신 서비스를 제공하게 됐다고 설명했다.

아울러 KT는 양자암호통신 관련 기술을 여러 국내 유수 기술 기업에 이전하면서 순수 국내 기술력에 기반한 양자암호통신 저변을 확대하고 있다고 강조했다. KT는 양자암호통신 핵심 특허 15건을 보유하고 있다.

명제훈 KT 엔터프라이즈부문 서비스프로덕트본부장은 “해킹, DDos(디도스) 등 사이버 공격은 계속해서 증가하고 있으며 기업의 네트워크에 미치는 영향도 커지고 있다”며 “KT는 보유 기술을 활용해 개발된 양자키분배 장비의 보안인증서 획득을 시작으로 국내 양자암호통신 시장 활성화를 위한 기술과 서비스를 지속해서 개발하겠다”고 했다.