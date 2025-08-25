주제는 ‘AI 홈, 미래 일상을 현실로’ 주제

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 오는 9월 5일부터 9일까지 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전·IT 전시회 IFA 2025에 참가해 ‘AI Home - Future Living, Now(AI 홈, 미래 일상을 현실로)’를 주제로 한 차세대 생활 혁신 비전을 선보인다.

삼성전자가 제시하는 AI 홈은 먼 미래의 가능성이 아닌 지금 현실에서 경험할 수 있는 생활이며, 일부가 아닌 모두가 누릴 수 있는 일상적 경험을 지향한다.

이번 전시에서는 최신 디스플레이 기술을 담은 ‘마이크로 RGB TV’와 유럽 소비자를 겨냥한 비스포크 AI 가전 신제품, 갤럭시 AI 생태계를 확장할 모바일 기기 등 인공지능 기반 혁신 제품이 대거 소개될 예정이다.

특히 이들 제품은 스마트싱스(SmartThings)에 연결돼 고객의 일상을 더 편리하고 효율적으로 만들 뿐만 아니라 건강하고 안전하게 만들어주는 삼성만의 차별화된 AI 홈 경험을 제시할 계획이다.

전시 개막 전날인 9월 4일 진행되는 프레스컨퍼런스에서는 지난 7월 갤럭시 언팩에서 강조한 ‘앰비언트 AI(Ambient AI)’ 비전을 다시 한 번 강조하며, 이를 AI 홈에서도 실현해 나갈 계획임을 발표할 예정이다.

프레스컨퍼런스 연사인 김철기 삼성전자 DA사업부장 부사장은 “삼성전자가 지향하는 AI 홈은 연결된 기기를 기반으로 멀티모달 정보를 분석해 사용자를 더 깊이 이해하고, 일상 속에서 필요한 것을 스스로 맞춰주는 생활의 일부가 될 것”이라며 “이번 IFA가 그 시작을 알리는 기회가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.