‘LG 갤러리 갤러리’ 구독 서비스 출시 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS) 경쟁력 강화

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)의 경쟁력 강화를 위해 예술과 게임을 아우르는 신규 구독형 서비스 ‘LG 갤러리 플러스(LG Gallery+)’를 출시했다고 25일 밝혔다.

LG 갤러리 플러스는 TV를 디지털 액자로 활용해 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있는 서비스로, 영국 내셔널 갤러리 런던(The National Gallery London), 서울 국립현대미술관 등 글로벌 유명 미술관의 명화부터 게임 일러스트 뿐 아니라 만화 캐릭터, 영화 포스터까지 4000여종의 작품을 제공한다.

특히 고객 의견을 적극 반영해 전통 미술뿐 아니라 게임사 유비소프트와 협업해 게임 ‘어쌔신 크리드’의 광활한 풍경, ‘레인보우 식스 시즈’의 액션 장면 등도 장식할 수 있다. AI로 상상 속 이미지를 구현해 TV 배경화면으로 설정하는 것도 가능하다.

고객 취향에 맞춰 운영되는 큐레이션, 작품과 어울리는 음악을 골라 함께 감상할 수 있는 BGM 기능 등으로 즐길 거리를 더했다. 기기를 켜놓고 일정 시간 사용하지 않거나, 아예 껐을 때도 원하는 콘텐츠로 스크린세이버와 AOD(Always On Display)를 설정할 수 있다.

LG 갤러리 플러스는 최근 한국, 미국, 영국, EU 20개국 등 23개국에서 순차적으로 도입되고 있으며, 2023년 이후 출시된 UHD 이상 TV와 2022년형 OLED/8K TV를 대상으로 모델·소프트웨어 버전에 따라 서비스를 순차적으로 개시하고 있다.

정기 구독은 LG 웹OS 전용 결제 시스템 ‘웹OS(webOS) 페이’를 통해 간편하게 이용할 수 있다. 웹OS 페이 홈페이지에서 결제 수단을 한 번 등록하면 이후에는 TV 리모콘으로 비밀번호만 입력하면 되는 쉽고 편리한 방식이다. 아직 정식 서비스가 열리지 않은 150여 개국에서도 약 100종의 무료 콘텐츠를 제공하고 있다.

LG전자는 아트 외에도 게임 등으로 콘텐츠 영역을 확장 중이다. 올해 초에는 마이크로소프트와 파트너십을 체결, 웹OS에서 ‘엑스박스 게임 패스(Xbox Game Pass)’를 제공하며 게임 콘텐츠를 대폭 강화했다.

LG webOS는 이러한 차별화 전략을 인정받아 CES 2025 혁신상(사이버보안 부문), 영국 IT 전문매체 AV포럼의 ‘베스트 스마트 시스템상’을 수상했다.

조병하 LG전자 MS사업본부 webOS플랫폼사업센터장 전무는 “빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 아트와 게임 등 고품질 콘텐츠를 확대해 LG 웹OS만의 차별화된 가치를 고객에게 제공할 것”이라고 말했다.