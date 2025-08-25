충전 할인 10%+사용 할인 10%, 최대 20% 할인 효과

[헤럴드경제-박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 지역 내수경기 진작을 위해 지역화폐 모바일 ‘시루’를 최대 20%, 더블 할인하는 이벤트인 ‘시루팡팡데이’를 8월 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일부터 시작한다.

시흥시의 2025년 하반기 민생회복 프로젝트 ‘흥해라 흥세일’의 핵심 이벤트인 시루팡팡데이는 시흥시 지역화폐 모바일 ‘시루’ 충전 시 7~10%를 할인받고, 시루 가맹점에서 결제 시 추가로 7~10%를 할인받는 2배 할인 행사다.

시는 총 15억원의 예산을 투입해 8월부터 12월까지 5개월간 매월 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일 오전 6시부터 월 단위 배정 예산의 소진 시까지 사용 할인을 진행한다. 단, 이벤트 특성상 모바일 시루에만 적용된다.

첫 행사인 8월 29~31일에는 충전 할인 7%와 사용 할인 7%를 더한 총 14%의 혜택이 제공되며, 9월부터 12월까지는 충전 할인 10%에 사용 할인 10%가 더해져 최대 20%의 할인 효과를 누릴 수 있다.

이벤트 방식은 충전한 모바일 시루를 해당 기간 내 사용할 때 충전 할인 비율만큼 차감 할인을 해주는 구조다. 예컨대, 10% 충전 할인을 받아 9만원으로 10만원어치 모바일 시루를 충전한 뒤, 소상공인 시루 가맹점에서 10만원의 모바일 시루를 결제하면 10% 사용 할인을 받아 실제 결제액은 9만원만 차감되는 식이다. 이를 통해 소비자는 최대 20%의 할인 혜택을 받게 된다.

임병택 시장은 “이번 ‘흥해라 흥세일’의 시루팡팡데이가 관내 곳곳에 온기를 불어넣는 소비 축제로 발전하고, 시흥 전체가 흥하는 지역 경제 회복에 기여할 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.