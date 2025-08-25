롯데 글로벌 잡페어…500여명 채용 계획

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데그룹은 해외에서 채용 행사를 처음 개최했다고 25일 밝혔다.

지난 22일 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 L7 호텔에서 열린 ‘2025 롯데 글로벌 잡페어’에는 롯데백화점, 롯데마트, 호텔롯데, 롯데월드, 롯데물산, 롯데이노베이트 등 6개 그룹사가 참가했다.

롯데는1998년 롯데리아를 시작으로 베트남 시장에 진출했다. 현재 유통, 관광, 서비스 등으로 사업 영역을 확장했다. 15개 그룹사가 사업을 펼치고 있다.

베트남 현지에서 근무하는 인원은 1만명에 달한다. 롯데가 진출한 해외 27개국 중 가장 많은 숫자다. 롯데그룹은 베트남에서 올해 500여 명을 채용할 계획이다.

행사장은 그룹 소개, 및 베트남 진출 그룹사 홍보 부스, 채용 상담 등 3개 공간으로 구성했다. 참가자들은 롯데그룹의 비전과 성장사 및 베트남에 진출한 그룹사들에 대한 설명을 들으며 롯데에 대해 이해하는 시간을 가졌다.

롯데 관계자는 “글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 인재를 영입하고자 이번에 처음으로 베트남 현지에서 채용 행사를 열었다”며 “그룹의 핵심 진출 국가인 인도네시아, 인도에서도 채용 행사를 검토 중”이라고 말했다.