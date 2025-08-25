26~28일 경주서 개최…최휘영 장관 주재 문화창조산업 역내 지속적 협력 결과문 채택 예정

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 오는 26~28일 경상북도 경주시에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC, 에이펙) 문화산업고위급대화’를 최초로 개최한다.

최휘영 문체부 장관이 주재하는 ‘문화산업고위급대화’는 21개 회원 경제체인 에이펙에서 문화산업 분야 장관급 인사가 한자리에 모이는 첫 회의인 동시에, 경제의 주요 분야로 문화산업의 가치를 받아들인 것이란 의의가 있다.

이번 고위급대화에서는 ‘문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평’을 주제로 2025년 에이펙 정상회의 주제와 연계해 연결(Connect), 혁신(Innovate), 번영(Prosper) 등 3개 분과(세션)로 나눠 회의를 진행한다.

첫 번째 ‘에이펙 경제협력의 새로운 촉매제로서의 문화창조산업’ 분과에서는 문화창조산업을 에이펙의 핵심 성장동력으로 인식하고 이를 통한 지역 성장 기회를 논의한다.

두 번째 ‘디지털·인공지능(AI) 혁신이 주도하는 문화창조산업 발전’ 분과에서는 디지털 기술과 AI가 문화 창조 사업의 전 단계에 미치는 영향을 탐구한다.

세 번째 ‘문화창조산업을 통한 에이펙 공동체의 조화로운 발전’ 분과에서는 문화다양성과 상호 존중을 기반으로 한 실질적인 문화 협력 방안을 논의한다.

아울러 회원 경제체들은 문화창조산업 분야에서 역내 지속적 협력에 대한 의지를 반영한 결과문을 채택할 예정이다.

경제체인 에이펙의 특성을 감안해 관련 분야에서 활발하게 활동하고 있는 민간 전문가들도 고위급대화에 참여한다. 제1회 두바이 국제 AI 영화제에서 대상을 수상한 권한슬 영화감독을 비롯해 이교구 서울대학교 교수 겸 수퍼톤 대표(CEO), 이브 다코드 Edgelands Institute 회장이 분과별 주제발표자로 나서고, 박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의력책임자(CCO)는 초청연사로 참여해 문화산업의 가치와 미래에 관해 논한다.

본회의(27일)에 앞서 26일 우양미술관에는 경주의 대표 식재료와 전통주로 구성한 환영 만찬을 마련하고 전 세계적으로 주목받고 있는 ‘K-콘텐츠’를 선보인다. 정구호 총감독이 연출하고 안무가 이루다와 첼로 연주자 지박, 음악인 추다혜가 함께한 공연을 펼친다. 또한 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장한 까치호랑이 배지와 작은 반가사유상 모형 등 국립박물관문화재단의 기념품인 ‘뮷즈(MU:DS)’를 전시한다.

최 장관은 “경주에서 열리는 이번 고위급대화는 한국이 가진 풍부한 문화 경험과 창의성을 세계와 나누는 계기가 될 것”이라며 “이번 고위급대화를 통해 문화가 경제를 견인하는 새로운 협력의 장이 열리길 기대한다”고 밝혔다.