[헤럴드경제= 박영훈 기자] “버틸때까지 버티자”

4억원에 달하는 파격적인 위로금을 내걸로 진행했던 사상 첫 KT스카이라이프의 희망퇴직에 10명도 지원하지 않은 것으로 뒤늦게 확인됐다. 당초 KT스카이라이프는 50대 고령자를 대상으로 100여명의 희망퇴직을 목표로 했지만 고작 8명이 희망퇴직을 신청한 것으로 전해진다.

기업마다 파격적인 위로금을 내걸고 고령 직원의 퇴사를 유도하고 있지만 목표만큼 지원자가 많지 않아, 인력 세대교체가 쉽지 않은 것으로 전해졌다.

디지털 전환, 인공지능(AI) 중심 재편 등으로 격변을 맞고 있는 IT 기업을 필두로 한 많은 기업에서 ‘희망퇴직’ 러시가 벌어지고 있다. 희망퇴직은 더 이상 적자 기업의 선택이 아니다. 실적이 좋은 기업들도 수천 명을 내보내고 있다. 직원들의 고령화가 심화돼 세대교체가 불가피하기 때문이다.

희망퇴직을 유도하기 위해 보상 금액도 갈수록 높아지고 있다. 3년치 연봉, 자녀들 학자금, 재취업 지원금까지 주고 있다. 퇴직자 입장에서는 당장 그만두는 게 손해는 아닌 수준으로 설계됐다.

그럼에도 고령차 직원들도 100세 시대 늘어난 기대수명 속 월급을 받을 수 있는 직장에서 ‘버틸 수 있을 때까지 버텨야’ 한다는 생각이 팽배하다. 4억원에 달하는 거액의 위로금을 받고 퇴직해도 마땅한 새로운 일자리를 찾기가 어렵기 때문이다.

KT, LG유플러스, SK텔레콤도 잇따라 대규모 희망퇴직을 실시했다. 최대 4억원대의 위로금과 자녀 학자금까지 지원하는 파격적인 조건이다. 2800여명이 회사를 떠난 KT를 제외하고는 희망퇴직 신청자가 예상보다 많지 않은 것으로 전해졌다.

기업마다 노령화되는 인력 쇄신의 필요성이 커지고 있다. 신규 채용이 줄고, 퇴직 연령이 높아지면서 국내 기업의 20대 직원 비중이 50대 이상보다 적어지는 ‘세대 역전’ 현상이 벌어졌다.

기업분석연구소 리더스인덱스가 대기업 124개사를 분석한 결과, 지난해 이들 기업의 30세 미만 인력 비율은 전년보다 1.2%포인트 감소한 19.8%로 집계됐다.

같은 기간 50세 이상 인력 비율은 0.6%포인트 증가한 20.1%였다. 50세 이상 직원 비율이 30세 미만 인력 비율을 역전한 건 조사가 시작된 2015년 이후 처음이다. 30세 미만 인력 비율이 20% 아래로 떨어진 것 역시 최초다.

특히 젊은 세대가 많다는 IT 업종도 30세 미만 비율이 5.4%포인트(1만5300명) 감소하고, 50세 이상은 3.1%포인트(6933명) 증가했다.