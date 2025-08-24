베트남 리 왕조 개국왕 동상 제막식도…K-베트남 밸리 조성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한국과 베트남 간 뜻깊은 문화교류 행사가 경북 봉화군에서 열렸다.

24일 봉화군에 따르면 이날 오후 1시 30분 봉성면 창평리 충효당 일원에서 한국-베트남 글로벌 교류 행사가 개최됐다.

이날 행사는 오는 26일 경주에서 열리는 2025 APEC 문화고위급대화 참석차 방한한 호 안 퐁(Hồ An Phong) 베트남 문화체육관광부 차관과 문체부 차관, 문체부 및 경상북도 관계자, 임종득 국회의원, 부 호(Vu Ho) 주한 베트남 대사, 지방의원, 베트남 관계자 등 약 800여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

행사로는 다문화 커뮤니티센터 상량식, 베트남의 날 행사 등으로 꾸며진다. 봉화에 정착한 베트남 왕족 후예들의 시조 격인 리 태조 동상 제막식도 가졌다.

다문화 커뮤니티 센터는 다음 달 12일 준공을 앞두고 막바지 공사가 한창이다.

370㎡ 터에 기와를 얹은 단층 건물로 처마 끝부분이 솟아오른 베트남 양식을 가미한 독특한 외관을 자랑한다.

세미나실과 객실, 공동 부엌 등이 갖춰진다. 국내에 거주하는 베트남 등 다문화 출신 주민의 모임 장소로 쓰일 예정이다.

행사가 열린 봉성면 창평리에는 베트남 왕족의 후예인 ‘화산 이씨’ 집성촌이 있다.

지금은 7가구에 불과하지만 많을 때는 수십 가구에 이를 정도로 번성했다.

다문화 커뮤니센터는 군이 역점추진사업으로 추진 중인 K-베트남밸리 조성사업의 마중물 역할을 할 공간이다.

군이 사업비 14억원을 들여 충효당 인근 부지 370㎡에 기와를 얹은 한옥형태(처마 끝부분이 솟아오른 베트남 양식)를 가미한 독특한 외관으로 조성됐다.

화산 이씨는 안남국(安南國·베트남)의 리(ly) 왕조 개국왕인 이공온(李公蘊)의 6대손인 이용상(李龍祥)을 시조로 모신다.

이용상은 안남국에 정란이 발생해 왕족이 멸족할 위기에 놓이자 한반도로 망명했고 당시 고려 조정에서 그에게 ‘화산 이씨’라는 본관을 하사했다.

그의 13대손인 이장발(1574-1592)은 임진왜란 당시 문경 전투에서 왜적에 대항해 싸우다 목숨을 잃었으며 그의 충효 정신을 기리기 위해 세운 건물이 충효당이다.

봉화군은 이 일대 11만8890㎡ 터에 2033년까지 사업비 약 2000억원을 들여 K-베트남 밸리를 조성한다.

한국-베트남 역사문화 콘텐츠 센터, 다문화 국제학교 등을 건립하는 등 양국 교류의 중심지로 개발된다.

박현국 봉화군수는 “봉화는 고려시대 베트남 리왕조 왕손의 후손들이 뿌리내린 고장이며, 이번 행사는 양국이 공유하는 역사와 문화를 되새기는 계기가 됐다.”며 “앞으로 봉화를 글로벌 문화교류 기지로 육성하겠다”고 말했다.