경기 회복 지연에 홈플러스 연체 영향

[헤럴드경제=박성준 기자] 올해 상반기 보험회사의 대출 연체율과 부실채권 비율이 나란히 상승한 것으로 나타났다. 경기회복이 지연되고, 홈플러스 연체 발생 등으로 인해 오름세가 계속되고 있다.

24일 금융감독원이 발표한 ‘보험회사 대출채권 현황’에 따르면 지난 6월 말 기준 보험회사 대출채권 연체율은 0.83%로, 전분기말(0.66%)과 비교해 0.17%포인트 올랐다. 가계대출은 같은 기간 0.01%포인트 오른 0.8%, 기업대출은 0.25%포인트 뛴 0.85%를 기록했다.

부실채권 비율도 지난 6월 말 기준으로 전분기보다 0.08%포인트 올라선 1%를 기록했다. 부실채권 비율 역시 가계대출과 기업대출이 0.61%, 1.2%를 기록해, 각각 0.03%포인트, 0.1%포인트씩 올라선 것으로 집계됐다.

부실채권 비율은 총여신 대비 고정이하여신 비율을 보여주는 지표다. 연체율과 부실채권 비율이 높아진 것은 그만큼 보험회사의 대출 건전성이 나빠졌다는 의미다.

특히 홈플러스가 회생절차 개시 이후에도 매출 감소와 고정비 부담이 계속되고 있지만, 마땅한 인수자를 찾지 못하는 상황이어서 보험사 건전성에 지속해서 악영향을 끼칠 것으로 보인다.

다만 상반기 말 기준 보험회사의 대출채권 잔액은 265조4000억원으로, 전분기보다 2조4000억원 줄었다. 가계대출이 전분기 말보다 5000억원 줄어든 134조4000억원을, 기업대출이 1조9000억원 감소한 131조원을 기록했다.

금감원 관계자는 “향후 연체·부실 확대에 대비해 보험사의 손실흡수능력 확충과 건전성(리스크) 관리 강화를 지도할 예정”이라고 말했다.