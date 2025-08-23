미국 도널드 트럼프 행정부가 기후 연구에 대한 정치적 개입을 차단하기 위해 조 바이든 정부 시절 도입한 보호 규정을 철회했다.

22일(현지 시각) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 행정부는 최근 환경보호청(EPA)과 국립해양대기관리국(NOAA)의 연구 윤리 정책을 트럼프 1기 행정부 막바지인 2021년 1월 당시 수준으로 되돌렸다.

이에 따라 연구 윤리 정책의 이행 상황을 독립적인 중재자가 감독하도록 보장한 내용을 비롯해 과학계가 요구해 왔던 광범위한 조항들이 폐지됐다.

일각에서는 연구 윤리가 정치권의 입김에 노출돼 독립성이 저해되고 연구비 지원을 빌미로 과학자를 압박하는 상황이 발생할 수 있다는 우려가 나온다.

진보성향 과학단체 ‘우려하는 과학자들(UCS)’의 제니퍼 존스는 “연구 윤리 감독이 정치권에서 임명한 인물에게 맡겨진다면 과학자들이 보복에 노출되고 연구 윤리가 후퇴하는 결과를 초래할 것”이라고 비판했다.

NOAA와 EPA 연구진은 트럼프 1기 말부터 연구 윤리 정책의 독립성 보장을 요구해왔다. 트럼프 대통령이 지난 2019년 도리안 허리케인 발생 당시 마커펜으로 피해 예상 지역을 조작했다는 이른바 ‘샤피게이트’ 논란이 일면서다.

당시 닐 제이컵스 NOAA 국장 대행이 연구윤리를 위반하고 정치적 압력에 굴복해 트럼프 대통령의 발표에 힘을 실어주면서 기후 연구 등에서의 정치적 중립 보장 필요성이 거세졌다.

기후변화가 사기극이라고 믿는 트럼프 대통령은 재집권 이후에도 기후변화 연구나 대응과 관련한 예산과 인력을 감축하는 등의 조처를 하고 있다.