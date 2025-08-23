[헤럴드경제=채상우 기자] 부산 기장군에서 사촌 자매 사이인 70대 해녀 2명이 사망해 경찰이 조사에 나섰다.

23일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 10분쯤 부산 기장군 일광읍 일광해수욕장 동측 산책로 인근 해상에서 70대 해녀 2명이 심정지 상태로 주변 레저사업장 관계자에게 발견됐다.

구조된 해녀들은 심폐소생술 등 응급조치를 받고 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

구조 당시 이들은 해녀복을 착용하고 있었고, 별다른 외상은 없었던 것으로 파악됐다. 주변에서는 이들이 썼던 어구도 함께 발견됐다.

인근 주민인 이들은 사촌 자매 사이로, 이날 오전 7시쯤 지역 해녀회 소속인 다른 70대 해녀와 홍합을 채취하러 바다에 나갔던 것으로 조사됐다. 함께 물질에 나섰던 다른 해녀는 숨진 해녀들이 변을 당한 줄 모르고 있다가 이날 오전 11시쯤 물 위로 올라온 것으로 전해졌다.

울산해경은 여러 가지 가능성을 열어 놓고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

다만 해경 관계자는 사망한 해녀들이 70대 고령인 점을 감안해 “다수의 해녀는 고령임에도 몸을 돌보지 않고 조업하다 사고를 당하는 경우가 많다”며 “본인의 몸 상태를 확인하고 무리한 조업은 삼가는 것이 가장 중요하다”고 말했다.