오전8시 시작···오후 4시 종료 이후 개표

[헤럴드경제=김도윤 기자] 대만에서 친중 성향 야당 의원들에 대한 2차 파면(국민소환)투표와 원전 재가동 여부를 묻는 국민투표가 23일 오후 4시까지 동시에 진행된다.

대만 중앙통신사(CNA)에 따르면 대만 제1야당인 국민당 소속 입법의원(국회의원) 7명의 해임 여부를 결정하는 2차 파면 투표가 이날 오전 8시(현지시간) 해당 선거구에서 시작됐다.

또 지난 5월 최종적으로 가동 중단된 대만의 마지막 원전 ‘마안산 2호기’의 재가동 여부를 붇는 찬반 국민투표도 함께 진행된다.

친중 행보로 국가 안보를 해친다는 이유 등으로 추진된 이번 파면 투표는 지난달 26일 1차로 24명에 대해 실시돼 모두 부결된 바 있다.

당시 함께 진행된 무소속 가오훙안 신주시장에 대한 파면 투표도 마찬가지로 부결됐다. 가오훙안 시장은 부패 혐의로 정직 중이다.

친미·독립 성향의 라이칭더 총통이 지난해 취임한 뒤 그해 10월 진행된 국민당 소속 셰궈량 지룽 시장에 대한 파면 투표도 부결됐었다.

야권은 이번 파면 투표를 앞두고 반대운동에 총력을 기울이는 것은 물론 원전 재가동 투표에서 찬성표를 던져달라고 호소했다.

국민투표는 대만의 마지막 남은 원전이자 지난 5월 17일 상업 운전면허가 만료된 남부 핑둥현 헝춘의 제3 원전인 마안산 발전소의 재가동에 대한 찬반을 묻는다.

AI 등 반도체 제조 산업에 필요한 전력 수급이 중요해진 상황에서 원전 폐쇄에 따른 비용 부담과 지지부진한 재생에너지 전환등을 고려해 안정적인 전력 확보 필요성이 국민투표를 부치게된 배경으로 꼽힌다.

투표지에는 ‘제3원전이 안전에 문제가 없다고 확인될 경우 계속 가동하는 데 동의하십니까?’라고 적혔다.

대만 국민투표에서는 찬성 유권자가 반대 유권자보다 많고, 찬성 유권자가 전체 등록 유권자의 4분의 1을 넘기면 해당 안건이 통과된다.