23일 11시께 기준 부산에서 소재지 확인 보호관찰 대상이던 A씨에 공개수배

[헤럴드경제=김도윤 기자] 법무부 보호관찰을 받던 40대 성범죄자가 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 달아나 당국이 공개수배에 나섰다.

23일 법무부와 청주보호관찰소에 따르면 보호관찰 대상이던 A(46)씨는 전날 오후 6시 41분께 충북 청주시 남이면 척북리에서 전자발찌를 훼손하고 도주했다.

A씨는 진주·김해·부산으로 이동한 23일 11시 기준 현재 소재지는 부산으로 추정되고 있다.

키 180㎝, 몸무게 70㎏가량인 A씨는 앞머리가 짧고 짙은 쌍꺼풀에 마른 체형이다.

도주 후 어두운색 캡 모자와 상·하의를 착용한 것으로 확인됐으며, 고양이 캐릭터 그림이 그려진 커다란 비닐 쇼핑백을 소지했다.

차량이 없어 이동 시 택시나 버스 등 대중교통을 이용하며, 웃는 표정으로 어리숙한 말투를 사용하는 특징이 있다.

경찰 신고가 가능하다. 청주보호관찰소는 A씨를 공개수배하고 제보(☎ 043-290-8954)를 받고 있다.

청주보호관찰소 관계자는 “오전 11시 기준 A씨의 현재 소재지는 부산으로 추정되고 면도를 한 상태에서 두개의 가방을 들고 다니는 것으로 확인되고 있다”며 “조속히 검거될 수 있도록 신고·제보에 적극 협조를 바란다”고 당부했다.