2025년 8월 기준 91개소에서 정비사업 추진, 주거면적 대비 16% ‘속도전’ 아닌 ‘지속가능한 가속’ 기조…제도‧규제 개선, 정비지형 변화 이끌어 오언석 구청장 “규제와 제약을 ‘불가’로 보지 않고 그 안에서 가능한 최적의 방도를 찾는 것이 행정의 역할” 강조

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 최북단이라는 입지, 낮은 부동산 가격, 그리고 준공업지역·고도제한·대공방어협조구역의 삼중 규제로 묶인 서울 도봉구가 살아나고 있다.

도봉구는 오랫동안 이 틀 안에 갇혀 있었다. 그러나 민선 8기 오언석 도봉구청장이 취임하면서 제도개선과 규제 완화가 본격화되며 도봉구 정비 지형이 크게 변화하고 있다.

91개소 정비사업 추진... 이 가운데 33개소 활발히 진행 중

2025년 8월 기준 도봉구 지역 내 91개소에서 정비사업이 추진되고 있으며, 이 가운데 33개소에서 활발히 진행 중이다. 이는 주거 면적 대비 약 16%를 차지한다.

공급 예정 세대수만 해도 약 5만 세대에 달한다. 중장기적 관점에서 본다면 의미 있는 규모다. 계획대로 추진된다면 서울 지역 내 주거 안정에 크게 기여할 것으로 전망된다.

하지만 당면한 현안 과제도 적지 않다. 앞으로 도봉구 내 재건축‧재개발을 어떻게 설계하고 추진할 것인지 오언석 도봉구청장의 구상을 들어봤다.

오 구청장은 “정비사업은 단시간 내 끝내는 ‘속도전’이 아니라 ‘지속가능한 가속’이 뒷받침해야 하는 사업”이라고 말했다. 낮은 분양가, 산‧하늘‧안보 규제로 촘촘한 지역에서 성급한 사업 추진은 결국 수포로 돌아갈 수 있다는 게 그의 생각이다.

도봉구에서 정비사업을 성공적으로 해내기란 쉽지 않다. 구조적 제약이 발목을 붙들기 때문이다. 이는 수치로 확인된다. 도봉구 전체 면적 20.84㎢ 중 녹지가 10.38㎢를 차지하고, 일반지역 10.46㎢ 가운데 준공업지역이 1.47㎢(약 14%)에 이른다. 과거 공장 부지였던 이 지역은 용적률 제약으로 사업성이 매우 낮았다.

오 구청장은 “용적률을 안전의 가치로만 보지 않고, 주민의 삶의 질과 균형을 맞추는 유연한 기준이 필요했다”며 “그래서 구에서 마련한 기준으로 관계 기관에 정면 돌파하고자 했다”고 전했다.

2022년 7월 중앙정부에 그가 직접 건의한 준공업지역 용적률·안전진단 이슈는 2023년 7월 법 개정(최대 300%)으로 이어졌고, 서울시 2030 기본계획은 400%의 상한을 제시했다.

용적률 장벽이 무너지자, 도봉2동·창2동의 준공업지역 정비에 물꼬가 텄다. 보류되던 삼환도봉아파트는 곧장 사업을 재개해 정비구역 지정을 마쳤고, ‘서울 최초 준공업지역 용적률 완화 적용 1호’가 됐다.

북한산 고도 제한은 준공업지역 용적률 제한과 함께 도봉구 정비사업의 가장 큰 난관이었다. 고도 제한 완화를 이끌기 위해서는 경관과 개발의 균형 속에서 현실적인 타협을 끌어내는 것이 중요했다.

오 구청장은 2023년 7월부터 서울시에 완화의 필요성을 지속적으로 제기했고 2024년 6월 서울시에서 북한산 고도지구 높이 완화를 결정·고시함에 따라 34년 만에 고도 제한 논란의 종지부를 찍었다. 이에 따라 ‘산자락 모아타운 1호’(쌍문동 청한·우이빌라 일대)는 20m 제한에서 최대 45m로 상향됐고 기존 1380세대에서 2734세대 계획으로 공급이 크게 늘었다.

다만 위탁고도 제한과 최상층 대공방어진지 요구는 새로운 제약으로 떠올랐다. 서울시 전역은 대공방어협조 구역으로 자치구별로 정해진 위탁고도 이상 건축물 건축 시 수도방위사령부와 협의해야 한다. 도봉구의 위탁고도는 98m로 강서구 김포공항 일대를 제외하면 가장 낮다.

이로 인해 도봉구에서 공동주택 기준 25층을 초과하는 건축물은 수도방위사령부의 위탁고도 협의를 거쳐, 공동주택 최상층에 군사시설 설치 여부를 결정해야 한다. 현재 지역 내 4개소가 이 제약을 받고 있다.

오 구청장은 남은 이 과제를 해결하기 위해 직접 나섰다. 오 구청장은 “구는 지난해 제2차 정비사업 시·구 소통회의에서 서울시 자치구 최초로 서울시의 국방부 직접 협의를 공식 제안했고 시가 협의에 나서겠다는 답변을 받았다. 시에서는 광역 차원의 공식 협의를 추진하고 구에서는 여단을 방문해 군사시설 설치 기준 완화를 건의하는 등 모든 노력을 다하고 있다. 현재는 여단과 실무 협의를 이어나가고 있는 중”이라고 밝혔다.

규제 완화와 더불어 정비사업 외연 확장으로 주택 공급 확대와 시장안정을 꾀하고 있다고도 전했다. 구는 모아타운, 서울시 신속통합기획, 도심 공공주택 복합사업 등 다양한 정비사업을 추진하고 있다. 이렇게 공급을 다변화한 데는 지역 특성과 주민 수요를 반영한 사업 추진으로 균형 있는 지역 개발을 이루고자 하는 오 구청장의 뜻이 담겼다.

모아타운 도봉구가 서울시에서 가장 선도적으로 진행 중

모아타운은 도봉구가 서울시에서 가장 선도적으로 진행 중이다. 쌍문동 청한·우이빌라 일대는 ‘산자락 모아타운 1호’로 약 2700세대 공급을 계획하고 있으며, 쌍문동 460번지와 방학동 618번지 일대는 관리계획 승인을 마치고 조합설립을 추진 중이다. 도심 공공주택 복합사업 3개 구역은 계획 승인을 거쳐 소유자 보상 협의 등이 진행 중이다.

신속통합기획 재건축사업으로는 8개 단지가 안전진단을 통과하고 사업이 추진되고 있다. 신속통합기획 중 최단기간으로 심의를 통과한 쌍문한양1차아파트와 서울시 최초로 준공업지역 용적률 완화를 적용받은 삼환도봉아파트가 대표적이다. 재개발사업으로는 13년 만에 착공해 준공을 앞둔 도봉2구역(도봉시장 일대)을 비롯해 쌍문3구역(쌍문동 백조아파트 일대), 방학3구역(방학동 685번지 일대) 등 총 7개 구역에서 활발히 진행 중이다.

과거 4년 전까지만 해도 도봉구는 50~300세대 규모의 소규모 사업만 드문드문 진행됐고 주거 노후화가 누적된 실정이었다. 하지만 오늘의 도봉구는 다르다. 도봉구의 정비 지형은 하루가 다르게 변화하고 있다.

오 구청장은 규제와 제약을 ‘불가’로 보지 않고 그 안에서 가능한 최적의 방도를 찾는 것이 행정의 역할이라고 강조한다. 규제를 기회로 바꾸는 그. 그래서 주민들이 도봉구에 기대와 신뢰를 보내는 이유다.

2년 여 노력 끝 GTX-C노선 도봉구간이 지하(대심도) 건설도 확정 이끌어 내

오언석 구청장은 지난 2년간 노력 끝에 논란이 된 GTX-C노선 도봉구간이 지하(대심도) 건설도 확정해 낸 저력을 보였다.

GTX-C노선 도봉구간 지상화 논란은 지난 2020년 명확하지 않은 시설사업기본계획으로 인한 민간사업자의 지상건설 제안에 국토부가 이를 수용하면서 붉어졌다. 설계 변경에 도봉구와 지역 주민들이 반발했고, 감사원 공익감사와 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사가 진행됐다.

이런 노력으로 인해 도봉구민 김모씨는 “오언석 구청장 취임 이후 3년 동안 엄청난 지역 개발 여력을 만들어냈다”고 평가했다.

서울시내 ‘노(노원구)-도(도봉구)-강(강북구)’으로 불리며 낡후 지역 대명사로 불리던 도보구가 천지개벽할 날도 머지 않아 보인다.