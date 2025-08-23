5월 행정명령 서명···원전 업계에 제안 접수

[헤럴드경제=김도윤 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 냉전 시절에 제작된 핵탄두에서 추출한 플루토늄을 상업용 원자로 원료로 전용하는 방안을 본격화한다.

로이터통신은 22일(현지시간) 소식통을 인용해 미 에너지부가 조만간 미국 원전 업계로부터 제안을 접수할 계획이라고 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 5월 잉여 플루토늄의 폐기 계획을 중단하고 원전기업에 연료로 제공하라는 내용의 행정명령에 서명했다.

미국은 지난 2000년 러시아와의 비확산 협정에 따라 폐기하기로 했던 핵탄두에서 34t 분량의 플루토늄을 보유 중이다. 이 중 20t 분량의 플루토늄을 원자로 원료로 전용하겠다는 것이 트럼프 행정부의 계획이다.

당초 계획대로 잉여 플루토늄을 뉴멕시코주(州)의 지하 저장소에 매립할 경우 200억 달러(약 27조7000억 원)가 소요될 것이라는 게 에너지부의 추산이다.

트럼프 행정부는 플루토늄을 매립하지 않고 무료로 업계에 제공하겠다는 계획이다.

다만 업계가 플루토늄의 운송과 해체를 포함해 연료를 재활용하는 데 필요한 비용을 모두 부담해야 한하는데 재활용에 적지 않은 비용이 뒤따른다.

과거 미국 정부도 잉여 플루토늄을 원전용 혼합산화물(MOX) 연료로 재활용하겠다는 계획을 추진했지만 500억 달러(약 69조2000억 원)에 달하는 비용을 이유로 지난 2018년 트럼프 행정부가 계획을 중단시켰다.

핵탄두용 플루토늄을 원자로 원료로 전용하겠다는 시도가 위험하다는 비판도 제기된다.

핵물리학자 에드윈 라이먼은 “위험한 폐기물인 잉여 플루토늄을 원자로 연료로 바꾸려는 시도는 광기”라며 “희석한 뒤 지하에 영구 매립하는 직접 처분방식이 안전하고 훨씬 저렴하다”고 말했다.

플루토늄의 반감기는 2만4000년이다.

미국 정부는 뉴멕시코와 텍사스, 사우스캐롤라이나 등에 잉여 플루토늄을 보관 중이다.