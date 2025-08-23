8월 22일부터 3일간 가을 모종 배부…도시농업 교육·체험 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 3월 장안2수변공원 일대에서 상반기 DDM 도시농업 체험학습장을 개장한 데 이어 8월 22일 하반기 DDM 도시농업 체험학습장을 개장했다.

구는 올해 초 관내 주민 927명을 모집해 도시농업 체험학습장을 운영하고 있으며 상반기에는 상추 등 봄철 대표 모종을 배부한 바 있다.

이번 하반기 개장에 맞춰 22일부터 24일까지 3일간 배추, 무 등 가을 모종을 참여 주민에게 나눠주고, 모종심기 실습과 교육을 함께 진행한다.

개장 첫날 행사에는 약 600여 명이 참석해 이필형 동대문구청장을 비롯해 구의회 의장, 참여 주민들이 함께 모종을 심으며 도심 속 작은 농업의 의미를 나눴다. 현장에는 도시농업 전문가 6명이 배치돼 올바른 재배 방법을 교육하며 주민들의 이해를 도왔다.

이필형 동대문구청장은 “DDM 도시농업 체험학습장은 주민들이 자연을 가까이에서 경험하고 농작물을 직접 키우며 힐링할 수 있는 소중한 공간”이라며 “앞으로도 지역 주민과 함께하는 지속 가능한 도시농업 프로그램을확대해 주민과 함께하는 녹색도시를 만들어 나가겠다.”라고 전했다.

구는 앞으로 도시농업 체험학습장을 단순한 작물 재배 공간을 넘어 생태 교육과 다양한 프로그램이 어우러진 주민 소통의 장으로 발전시켜 나갈 계획이다.