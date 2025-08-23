첫 행사‘시각장애인 볼링체험’, 환호와 웃음 속 따뜻한 출발 8~10월 대명신협 후원으로 도자기 체험 등 총 7회 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 22일 장애인과 함께하는 ‘동행플로깅·문화체험’의 첫 프로그램인 ‘시각장애인 볼링 체험’ 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이날 장안동의 한 볼링장에서 열린 행사에는 시각장애인 15명을 비롯해 구청 직원과 동문시각특화장애인복지관 관계자 등 30여 명이 함께했다. 참가자들은 서로의 손을 잡고 자세를 알려주며 경기를 즐겼고, 공이 레인을 따라 굴러갈 때마다 환호와 웃음이 가득했다.

특히, 시각장애인 참가자가 봉사자의 안내에 따라 스트라이크를 기록하자 모두가 환호하며 화합의 순간을 만들어냈다.

볼링 체험 후에는 장한평역 일대에서 ‘플로깅’ 활동이 이어졌다. 참가자들이 함께 쓰레기를 줍고 거리를 정화하며 지역을 가꾸는 시간은 “우리 지역은 우리가 함께 지킨다”라는 공동체 정신을 확인하는 계기가 됐다.

이필형 동대문구청장은 “첫걸음을 함께해주신 모든 분들께 감사드린다.”라며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 서로 이해하고 존중하는 문화가 지역사회에 더욱 확산되도록 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.

장애인과 함께하는‘동행플로깅·문화체험’은 대명신협의 후원으로 오는 10월까지 총 7회 진행된다. 도자기 체험, 무장애 둘레길 탐방, 목공예, 한방문화 체험, 댄스 수업 등 다채로운 프로그램이 마련돼 관내 장애인복지시설 이용자들이 참여할 예정이다.