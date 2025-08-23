파월의 잭슨홀, 비둘기로 마무리 금리 인하 시작하는 美…한국은?

[헤럴드경제=홍태화 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 대립각을 불사하면서까지 ‘매파(긴축) 본색’을 숨기지 않았던 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 금리 인하 신호를 시장에 던지면서 한국 통화정책의 ‘룸(공간)’도 커지게 됐다.

파월 의장은 22일(현지시간) 와이오밍주에서 열린 ‘잭슨홀 심포지엄’ 기조연설에서 “실업률과 다른 노동시장 지표의 안정성은 우리가 정책 기조 변화를 고려할 때 신중하게 나아갈 수 있도록 해준다”면서도 “정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과, 변화하는 위험의 균형은 우리의 정책 기조 조정을 정당화해 줄 수도 있다”고 말했다.

트럼프 대통령과 대립에도 데이터에 기반한 긴축적 메시지를 내는데 한 치 망설임이 없었던 파월 의장이 다소 비둘기(완화적)적 메시지를 던지면서 시장은 단숨에 내달 미국 기준금리 동결 가능성을 접기 시작했다.

한국 시각 23일 새벽 2시 44분경 페드워치(fedwatch) 도구에 반영된 미국 기준금리 인하 가능성은 85.3%를 나타냈다. 스멀스멀 피어오르던 불안감에 하루 전 75.0%까지 떨어졌던 확률이 10%포인트 넘게 올랐다.

파월 의장은 이날 관세 인플레이션 우려를 배제하지 않으면서도 결국 방점을 인하 가능성을 던지는데 뒀다.

그는 “관세가 소비자 물가에 미치는 효과는 이제 분명하게 보인다”면서도 “단기적·일회성”일 수도 있을 가능성을 배제하지 않았다.

특히 파월 의장은 이날 미국의 성장률 둔화와 고용·물가 문제를 차례로 열거했다. 두 지표 모두 금리 인하의 명분이다.

반면, 관세 인플레이션 가능성의 결정적 증거이자 금리 동결의 근거가 될 수 있는 7월 생산자물가(PPI)는 크게 짚지 않았다.

인플레이션에 대해서도 “장기 인플레이션 기대치가 여전히 잘 고정돼 있으며, 우리의 목표인 2%와 일치하는 것으로 보인다”고 밝혔다.

일단 미국 통화정책의 이정표가 될 수 있는 잭슨홀 연설이 완화적으로 결론 나면서 한국 통화당국 입장에서도 금리 인하에 무게를 좀 더 둘 수 있는 환경이 됐다.

우선 환율 측면에서 우려가 줄어든다. 미국보다 2.0%포인트나 낮은 우리나라가 홀로 기준금리를 낮추는 부담을 감수할 필요가 없는 셈이다. 금리 격차가 확대되면 비교적 달러가 강세로 흐르게 되면서 환율이 상방 압력을 받는다.

이창용 한은 총재는 지난 19일 국회 업무보고에서 “외환시장에서는 원/달러 환율이 1300원대 중후반에서 상당폭 등락하는 등 높은 변동성이 지속되고 있는 상황”이라며 환율 문제를 거론하기도 했다.

환율 우려가 사라진다면 경기가 눈에 들어올 수 있다. 현재 우리나라는 0%대 저성장 위기에 직면했다. 가장 최근 주요 전망치인 기획재정부의 ‘새 정부 경제성장전략’에 따르면 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP)이 작년 대비 0.9% 성장할 것으로 분석됐다.

이는 작년(2.0%)보다 1.1%포인트 낮아진 것이고, 우리나라의 ‘잠재성장률’로 추정되는 2%와 비교해도 턱없이 낮다.

전형적인 내수 위기에서 비롯된 결과다. 0.9%라는 수치에 가장 핵심적으로 영향을 미친 요인은 내수 중 하나인 건설투자다. 정부 전망 경로에서 건설투자는 올해 8.2% 감소하며 작년(-3.3%)보다도 상황이 나빠질 것으로 분석됐다.

관세 불확실성은 불확실성일 뿐 2분기까지 경상수지는 전례 없을 정도의 흑자를 나타내고 있고, 정부 전망치에서는 반도체 관세 불확실성도 예측하기 어렵다는 이유로 반영되지 않았다. 정부 관계자는 “(반도체는) 불확실성이 커서 반영하지 않았다”고 설명했다.

2분기까지 밝혀진 GDP 성장률 지표상으로도 내수, 그중에서도 건설투자가 우리나라 성장률을 낮추는데 가장 큰 영향을 줬다.

다만, 최근 몇 년 사이 한은이 주의 깊게 보고 있는 부동산 문제는 금리 인하의 발목을 잡을 수 있는 요인 중 하나다.

한국부동산원에 따르면 8월 둘째 주(8월 11일 기준) 서울시 아파트 매매가는 0.10% 올랐다. 특히 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 10개월 연속 떨어지고 있다는 점에서 추가적인 금리 인하는 대출 수요를 자극할 가능성이 충분하다. 코픽스는 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이다.

은행연합회에 따르면 지난 7월 신규 취급액 기준 코픽스는 6월(연 2.54%)보다 0.03%포인트 낮은 2.51%로 나타났다. 작년 10월 이후 내림세가 계속 이어졌다.

수도권 집값 과열 우려에 통화당국 입장에서는 금리가 내려가면 대출 수요를 자극해 ‘영끌(영혼까지 끌어모은 투자)’ 심리를 부추길 수 있다는 점을 고려할 수밖에 없다. 이미 2분기 가계대출 규모는 역대 최대치를 기록했다.

이 총재도 앞서 “서울 일부 지역에서는 여전히 높은 주택가격 상승세가 이어지고 있어 추세적 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 강조했다.