[헤럴드경제=김지헌 기자] “원자력은 대만의 훌륭한 옵션”

대만 원자력 발전소 재가동 투표를 하루 앞둔 22일, 글로벌 반도체 기업 엔비디아는 AI(인공지능) 기술 제조 허브인 대만의 상황을 고려할 때 해당 국가에 원자력 발전은 ‘훌륭한 옵션’이라고 강조했습니다.

이날 젠슨 황 엔비디아 CEO 역시 대만 타이베이 공항에서 즉석 브리핑을 통해 기자들에게 “모든 사회, 모든 기업, 모든 개인이 AI를 사용하게 될 것”이라며 “원자력뿐만 아니라 태양광과 풍력도 이 섬에 좋은 선택”이라고 했습니다. 또 “모든 형태의 에너지가 개발되기를 진심으로 바란다”고 덧붙였는데요. 이를 외신에서는 황 CEO가 대만의 원자력 발전 재개를 지지하는 것이라고 해석합니다.

별안간 23일 대만은 왜 원자력 발전 투표를 하게 된 것일까요? 대체 에너지가 전세계적으로 주목받는 상황에서 왜 원자력인지, 그 형식은 왜 또 국민투표인지 짚어봅니다.

갑자기 대만은 왜 원자력 발전에 대한 국민투표를 한다는 것일까요?

대만은 23일 대만 남단의 마안산 2호기 원자력 발전소 재가동 여부를 국민투표(국민참여투표)로 결정한다고 합니다.

대만은 지난 5월 마지막 남은 마안산 2호기 원자력 발전소를 폐쇄하며 수십 년간 지속된 원자력 발전을 중단했는데요. 간단히 대만의 원자력 발전 역사를 짚어보면 이렇습니다.

지난 1970년대 후반부터 1980년대 중반까지 대만에선 총 6기의 원자로를 발전소 3곳(진산, 구오셩, 마안산)에서 가동했습니다. 약 40년간 대만 전력의 상당 부분은 이 원자력 발전에서 나왔죠.

그러다 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 탈원전 여론이 커졌고, 2016년 출범한 차이잉원 민주진보당 정부가 원자로 수명 연장을 중단하고 탈원전을 공식 정책으로 채택했습니다.

이후 2018~2025년까지 대만은 단계적으로 원자력 발전소를 폐쇄하는 변화를 선보입니다.

▷2018년 친산 원자로 1·2호 가동 중단 ▷2021년 7월 구오셩1호 조기 폐쇄 ▷2023년 3월 구오셩2호 폐쇄 ▷2024년 7월 마안산1호 폐쇄 ▷2025년 5월 마안산2호 폐쇄 등입니다.

지난 5월 폐쇄된 마안산2호는 대만의 마지막 원자로입니다. 1980년대에는 원자력이 대만 전력의 절반 이상을 생산했지만, 국영 전력회사인 타이파워가 40년 운영 허가가 만료되어 6기의 원자로 중 마지막 1기를 가동 중단했습니다. 이로써 대만은 이탈리아, 독일에 이어 모든 원자력 발전소를 폐쇄한 세 번째 국가가 됐습니다.

어떤 이유로 원자력 발전 투표를 한다는 것일까요?

대만을 먹여살리는 AI 등 반도체 제조 산업을 생각하면 전력 공급이 너무나도 중요한 이슈이기 때문입니다. 이미 대만 전체 전력 사용량의 12%를 차지하 TSMC와 같은 기업들은 치솟는 전기 요금에 직면해 있으며, 대만 국내 전기 요금이 해외 공장 요금을 초과하고 있는 것으로 전해집니다. 엔비디아는 5월 폭스콘 테크놀로지 그룹과 함께 대만에 AI 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 황 CEO는 이 공장이 “마지막 공장은 아닐 것”이라며, 이러한 시설을 위한 에너지가 필요하다는 입장을 전하기도 했죠.

여기에 원자로 폐쇄에 따른 비용 문제도 있습니다. 블룸버그의 추산에 따르면, 폐쇄된 원자로 하나당 연간 약 5억 달러의 액화천연가스(LNG) 수입 비용이 추가됩니다. 에너지 수요 증가를 고려할 때 대만은 2030년까지 LNG 구매에 연간 약 20억 달러를 더 지출해야 할 수 있다고 합니다.

재생에너지로 전환이 더디다는 점도 불안 요소입니다. 대만의 올해 상반기 재생에너지 발전량은 전체 발전량의 13%에 그쳐 정부 목표치인 20%에 크게 못 미쳤습니다. 대만의 최대 발전원은 LNG로 46.2%를 차지했고, 석탄이 35%로 그 뒤를 이었습니다.

마안산 원자력 발전소의 가동 유지를 지지하는 시위까지 생겨날 정도로 대만 내 우려는 큽니다. 국회의원들고 국영 전력 회사인 대만전력 직원을 포함한 100여 명의 활동가들이 5월 초 대만 경제부 건물 앞에 모여 “잘못된 정책은 대만전력을 파괴할 것”이라고 쓰인 붉은 현수막을 내걸기도 했습니다.

‘원전으로의 복귀’는 세계적인 흐름과 맞닿아 있습니다. 미국에서는 도널드 트럼프 대통령이 향후 25년 안에 원자력 발전 용량을 4배로 늘리는 것을 목표로 내걸었습니다. 독일은 독일의 원자력 ‘탈퇴’를 재검토하는 움직임을 보이기도 했죠.

대만이 에너지의 95% 이상을 수입 가스, 석탄, 석유에 의존하고 있어 중국의 봉쇄에 매우 취약하다는 점도 리스크입니다.

국민투표까지 해야 했나요?

마안산 2호기 원자력 발전소 재가동 여부에 대한 국민투표가 가능한 이유는 대만의 ‘국민투표법’이 이를 보장하기 때문입니다. 대만 국민투표법은 국민이 국가의 주요 정책에 대해 직접 투표로 결정할 수 있도록 규정하고 있습니다. 특히 중요한 에너지 정책처럼 사회적 논쟁이 크고 여론이 분열된 사안에 대해선 국민투표를 통해 국민 의사를 직접 묻는 절차를 보장합니다.

이번 국민투표는 야당인 국민당과 대만민중당 정치인들이 주도해 국민 서명운동을 조직하면서 추진된 것입니다. 국민투표 법 개정 이후 국민이 주도하는 직접민주주의 참여가 확대되면서, 원자력과 같은 민감한 정책 문제에 대해 정치적 갈등이 심화되면 국민투표가 활용되는 경향이 강해졌습니다. 국민투표가 통과되려면, 유효 투표 중 과반수 찬성을 얻고, 총 유권자 수의 25% 이상 찬성표가 있어야 합니다.

국민투표 결과 찬성으로 결론나면, 대만 원자로 다시 회복될까요?

비정부 기구인 대만 지속가능에너지연구소(TAISE)에 따르면, 대만 국민의 66.1%가 2050년까지 탄소 순제로 목표를 달성하기 위해 원자력 에너지를 사용하는 것을 지지한다고 합니다. 이는 2024년 58.3%에서 증가한 수치입니다. 원자력 에너지에 대한 환경적 우려를 표명한 사람은 33%에 불과했지요. 언뜻 마안산 2호기 원자력 발전이 가능해보이기도 합니다.

그러나 국민투표에서 마안산 2호기 재가동 찬성이 나온다고 해서 실제 재가동이 보장되는 것은 아닙니다. 40년 이상 된 원자로의 연장 가동이 안전상 부담을 해소할 수 없을 수도 있기 때문입니다. 국민투표 결과는 2년 동안 유효하므로, 국민의 다수가 재개를 지지하더라도 안전 검사 등이 기간을 초과할 경우 발전을 재개하지 않을 수도 있다는 평가입니다.

2018년 대만에서 원자력 발전소 계속 운영 여부가 국민투표에 붙여졌는데요. 당시 찬성 59.49%, 반대 40.51%로 ‘2025년까지 모든 원전을 폐지한다’는 전기사업법 조항은 폐지됐습니다. 즉, 법적 시한 규정은 사라졌지요. 그러나 여당 민주진보당 정부는 탈원전 기조 자체를 유지된 것이 최근까지의 흐름이기도 합니다.

스위스 주재 대만 대표인 데이비드 황 박사는 “의제 설정 측면에서 대만의 국민 투표는 의미있다”고 설명했습니다.