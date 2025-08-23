파월, 잭슨홀 심포지엄 기조연설 “위험 균형 변화…고용 하방 위험 커져” 뉴욕증시 2% 상승…9월 금리인하 전망 92%

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장이 이르면 다음 달 기준금리 인하 가능성을 시사했다.

파월 의장은 22일(현지시간) 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 ‘잭슨홀 심포지엄’ 기조연설에서 “실업률과 다른 노동시장 지표의 안정성은 우리가 정책 기조 변화를 고려할 때 신중하게 나아갈 수 있도록 해준다”고 말했다.

이어 “그럼에도 불구하고, 정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과, 변화하는 위험의 균형은 우리의 정책 기조 조정을 정당화해줄 수도 있다”고 밝혔다.

이는 이르면 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 현재 4.25∼4.50%인 기준금리를 하향 조정할 여지를 시사한 것으로 풀이된다.

파월 의장은 물가와 고용에 도널드 트럼프 대통령의 관세율 인상과 이민 제한 정책이 일정 부분 영향을 미쳤다고도 지적했다.

파월 의장은 “관세가 소비자 물가에 미치는 효과는 이제 분명하게 보인다”며 “이는 향후 몇 달 동안 축적될 것으로 예상한다”고 말했다.

다만 물가 상승에 미치는 관세의 영향이 “단기적·일회성”일 수도 있고, “더 지속적인 인플레이션을 촉발할 가능성”도 있다고 예상했다.

파월 의장은 또 지난 5∼7월의 일자리 증가 규모가 시장의 예상을 큰 폭으로 밑돌았음에도 “7월 실업률은 소폭 상승한 4.2%로 역사적으로 낮은 수준”이라고 짚었다.

파월 의장은 “통화정책은 정해진 궤도에 있는 게 아니며, FOMC 위원들은 경제 전망과 위험 균형에 대한 데이터를 평가하고 그 함의에 근거해 결정을 내릴 것”이라고 밝혔다.

파월 의장의 금리인하 시사에 뉴욕증시는 즉각 급등했다. 이날 파월 의장의 연설이 끝난 직후 S&P500은 1.6%, 나스닥은 2% 넘게 상승했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에서 9월 금리 인하 확률은 다시 91.5%로 올랐다.