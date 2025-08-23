변압기 3사, 상반기 수주잔고 나란히 증가 관세폭탄에도 공급 우위 등으로 영향 제한적 변압기 원가에서 철강이 차지하는 비중도 낮아 일부 업체는 배전반 사업으로 호재 더 늘 수도

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 전력기기 업계가 인공지능(AI) 산업 성장과 노후 전력망 교체 수요로 역대급 호황을 누리며 상반기 수주잔고를 늘렸다. 최근 미국 트럼프 행정부가 철강·알루미늄의 파생상품으로 포함된 변압기에도 추가 관세를 시행했지만, 절대적으로 공급이 부족한 상황에서 크게 우려하지 않는 분위기다. 오히려 일부 업체는 우리 기업의 대미 투자 소식이 발표되면 관세 대상이 아닌 배전반 제품 특수를 누릴 수 있다는 관측도 나온다.

23일 각사에 따르면 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 3사의 올해 상반기 말 기준 수주잔고는 각각 약 10조7000억원, 8조7115억원, 3조8557억원 순이다. 전년 동기와 비교하면 각각 약 62%, 23%, 40%씩 늘어난 수준이다. 한 회사 관계자는 “글로벌 초고압 전력기기 수주 확대에 따라 수주잔고는 계속 늘고 있다”고 말했다. 업체별로 조금씩 다르지만 대략 3~4년 수준의 일감으로 추정된다.

전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청과 민간 유틸리티 사업자 등이다. 발주 규모가 각국 정부의 정책이나 세계 건설 경기에 민감한 영향을 받는다. 특히 트럼프 2기 출범 이후 미국의 상호관세 및 품목관세 부과가 본격화되며 글로벌 통상 환경이 재편돼 변화는 불가피한 상황이다.

실제로 미국은 지난 18일(현지시간)부터 변압기를 포함한 철강·알루미늄 파생제품 407개 품목에 대해 최대 50%의 고율 품목관세를 부과하기 시작했다. 다만 이런 리스크를 뛰어넘는 초호황기를 맞으며 업체들은 동요하지 않는 분위기다.

전 세계적으로 AI 데이터센터, 노후 송배전망 교체 등으로 변압기를 비롯한 전력기기 시장의 공급자 우위 구도가 공고하기 때문이다. 우리 업계가 주력하는 북미 시장은 자국 내 생산 기반이 부족해 해외 업체 의존도가 높다. 이에 신규 계약에서 고객사와 가격 협상을 하는 등 방식으로 관세 충격을 줄일 수 있단 견해가 나온다. 또한 효성중공업의 경우 북미향 초고압 변압기를 대부분 미국 테네시주 멤피스 공장에서 만들고 있어 타격이 제한적이다.

또한 변압기 원가에서 철강이 차지하는 비중이 낮아 실제 부담은 적을 것으로 예상된다. 한 회사 관계자는 “철강 함유 비중에 따라 관세가 적용되는데, 변압기 안에 들어가는 철강 비중이 미미하기 때문에 50% 관세 적용되더라도 실제 변압기 전체 제품에 적용되는 영향은 매우 미미할 것으로 예상된다”고 말했다.

오히려 조만간 한미 정상회담에서 국내 기업들이 대미 투자가 발표되면, 일부 업체는 ‘기자재 공급망’ 특수도 맞을 수 있다. LS일렉트릭의 경우 대미 수출에서 변압기보다는 이번 관세 대상에서 포함된 배전 제품 비중이 높다. 미국에 진출한 국내 기업의 현지 공장 배전반 공급을 90% 이상 담당하는 것으로 알려졌다.

LS일렉트릭은 지난 2022년 삼성전자 테일러 공장 배전시스템 공급 계약(1746억원)을 따낸 데 이어 현대차-LG에너지솔루션 합작(JV) 배터리 공장, 현대차 서배너 전기차 전용 공장(HMGMA), 현대차-SK온 합작 배터리 공장, LG에너지솔루션-제너럴모터스(GM) 합작사 얼티엄셀즈 1공장(오하이오주), 2공장(테네시주), 3공장(미시간주) 등과 전력 기자재 공급 계약을 체결한 바 있다.

한편 업체들은 미국 생산공장 증설 등 현지화도 속도를 내고 있다. HD현대일렉트릭은 울산공장과 미국 앨라배마 공장 생산라인을 풀가동 중이다. 2027년에는 1850억원을 투입한 제2공장 증설이 완료된다. 효성중공업은 720억원을 투입해 멤피스 공장 생산능력(캐파)을 두 배 이상 확장할 예정이다. 내년 공사 완료 예정이며, 2027년까지 북미 전력시장 점유율 1위를 차지한다는 목표다.