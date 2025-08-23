中 업체들 올해 한국서 신제품 쏟아내 80년대생 공학도가 설립, 기술 경쟁 접이식 다리 내장해 문턱 넘기 시연 로봇팔 등 이색 기능으로 눈길 끌기

[헤럴드경제=김현일 기자] 1980년대생 중국 공학도들이 2010년대 줄지어 창업한 로봇청소기 업체들이 본토를 넘어 한국 시장에서 치열한 신기술 경쟁을 펼치고 있다.

기존 먼지흡입·물걸레질 기능을 넘어 집게손과 다리를 장착하고, 화장실까지 청소하는 부가 기능을 끊임없이 추가하며 로봇청소기의 진화를 주도하고 있다.

일찍이 이공계 기술에 눈을 뜬 중국 ‘바링허우(80년대생)’가 자율주행, 인공지능(AI), 로보틱스 등이 집약된 로봇청소기로 한국 시장을 빠르게 장악했다는 평가가 나온다.

중국 드리미는 지난 21일 국내에서 처음 가진 기자간담회에서 올 하반기 출시할 로봇청소기 신제품 2종을 공개하고 주요 특징을 시연했다.

그 중 ‘매트릭스10 울트라’는 눈 앞에 최대 8㎝ 높이의 문턱이 나타나자 앞바퀴에 내장된 접이식 다리를 펼쳤다. 청소기 앞쪽이 들리면서 문턱을 넘어섰다.

드리미는 지난해 9월 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전전시회 IFA 2024에서 5㎝ 높이 문턱을 넘는 로봇청소기를 선보인 바 있다. 두꺼운 매트나 계단식 장애물을 넘어설 수 있는 기술 개선에 주력하는 모습이다.

드리미는 이번 신제품의 또 다른 특징으로 집안 공간 특성에 맞춰 물걸레 종류를 바꿔 끼울 수 있는 점을 소개했다. 일상 먼지가 쌓인 거실, 기름때가 튄 주방, 물이 고여 있는 화장실마다 물걸레 패드를 달리 사용할 수 있다는 것이다.

특히 화장실이나 베란다에선 3㎜ 두께의 스펀지가 바닥 물기를 빠르게 흡수해 손쉽게 청소를 끝낼 수 있다는 점이 눈길을 끌었다. 다만 이날 가격은 공개하지 않았다.

로봇청소기 시장 1위 중국 로보락은 올 1월 미국 CES 2025에서 집게손이 달린 로봇팔로 바닥에 떨어진 양말, 수건 등을 치우는 제품을 선보여 주목을 받았다. 최대 300g의 물건을 집어 옮길 수 있다. 한국 시장에는 지난 5월 공식 출시했다.

드리미 역시 CES 2025에서 로봇팔이 달린 로봇청소기를 선보이긴 했으나 아직 출시하지 않았다. 올해 한국 시장 공식 출시 제품에도 포함되지 않았으나 최대 400g에 달하는 물건을 들어 올릴 수 있다고 소개했다.

드리미는 오는 9월 열리는 IFA 2025에서 “로봇청소기 신제품뿐만 아니라 드리미 생태계를 새로운 수준으로 끌어올릴 완전히 새로운 제품 카테고리를 선보이겠다”고 예고하며 기대감을 높였다.

로보락과 드리미는 각각 지난 2014년, 2017년 설립된 신생 업체다. 하지만 한국 시장에 진출한 이후 단기간에 소비자들의 눈길을 사로잡았다.

창업자가 모두 1980년대생 공학도라는 점도 공통점이다. 로보락을 세운 창징(리처드 창) 최고경영자(CEO)는 1982년생으로, 중국 광저우에 위치한 화남이공대 컴퓨터공학을 졸업했다. 로보락을 창업하기 전 중국 바이두와 미국 마이크로소프트에서 근무한 경력이 있다.

드리미는 1987년생인 위하오가 칭화대 항공우주공학과를 졸업한 이후 설립했다. 현재 드리미는 중국의 우주 탐사 프로젝트에 참여했던 칭화대 출신의 연구개발(R&D) 인력이 기술 개발을 주도하고 있다.

이날 기자간담회에 참석한 매기 다이(Maggie Dai) 한국·일본·호주 총괄 이사는 “8년전 출발한 회사가 짧은 시간에 이룬 성과가 자랑스럽다”며 “내년 한국 시장에서 200% 성장을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

올해 초 기준 드리미 로봇청소기의 한국 시장 점유율은 12.8%다. 이를 올해 하반기 15%까지 확대한다는 계획이다. 로보락이 일찍이 장악한 국내 로봇청소기 시장에서 중국 기술 기업의 공세가 갈수록 강해지는 상황이다.

드리미 관계자는 중국 로봇청소기 업체들의 한국 진출이 이어지는 이유에 대해 “청소에 민감한 생활습관을 지닌 한국 소비자들이 로봇청소기에 뜨거운 반응을 보이면서 (중국 업체가) 타깃으로 삼은 한국에서 유의미한 성과를 거두고 있다”고 말했다.