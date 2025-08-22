신형 아이폰17 에어 처음 선봬 韓공략 강화, 점유율 회복 노려

애플이 올해도 한국을 아이폰 1차 출시국에 포함시켰다. 지난해에 이어 올해에도 한국 시장에 발 빠르게 신형 아이폰을 출시한다. 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 아이폰 인기가 시들한 가운데, 한국 시장마저 삼성전자의 선전이 두드러진 탓으로 풀이된다. 애플이 삼성전자의 안방을 차지하기 위해 공력을 쏟는 모양새다.

업계 관계자는 22일 “애플이 올해도 한국을 아이폰 1차 출시국에 포함시켰다”며 “한국 시간 기준 9월12일부터 사전예약 돌입한다”고 말했다.

미국 시간 기준 다음달 9일 아이폰17을 공개하고, 한국시간 기준 다음달 12일 사전예약을 시작한다. 개통은 같은 달 19일 오전 8시부터 진행할 예정이다.

당초 업계에서는 애플이 이번에도 한국을 1차 출시국에 포함시킬 것인지를 놓고 이견이 분분했다. 애플은 지난해 처음으로 미국·영국·일본·중국·독일 등과 더불어 한국을 1차 출시국에 넣었지만, 그 전까진 2차 출시국에도 포함시키지 않은 경우가 다반사였다. 아이폰11의 경우 9월20일 1차 출시가, 9월27일 2차 출시가 이뤄졌음에도 불구하고 한국에서는 한 달이 지난 10월25일에야 출시됐다.

하지만 지난해부터 애플이 변했다. 아이폰16에 이어 올해 처음으로 선보이는 라인업인 아이폰16e까지 1차 출시했고, 애플의 인공지능 시스템인 ‘애플 인텔리전스’ 지원 언어 업데이트 당시에도 독일어, 프랑스어와 함께 한국어를 포함했다. 한국에선 15년간 쓸 수 없었던 ‘나의 찾기’ 기능도 올해 처음으로 적용했다.

애플의 이같은 변화는 중국 시장 내 부진, 삼성전자의 플래그십 스마트폰 약진 등과 무관치 않다는 분석이 지배적이다. 세계 최대 스마트폰 시장인 중국이 ‘애국 소비’를 앞세우며 아이폰의 인기가 시들해지자 아이폰 충성 고객이 많은 한국 등을 1차 출시국에 포함시켰다는 것이다. 실제로 애플은 지난해 출시일을 앞당기며 3분기 판매량 기준 점유율을 전년 대비 4%포인트 끌어 올렸다.

그러나 올해 삼성전자 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S25 시리즈가 큰 인기를 끌며 지난 1~7월 누적 판매량 점유율이 20% 미만으로 쪼그라들었다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난 1~7월 삼성전자의 국내 스마트폰 누적 판매량 점유율은 82%를 기록했다. 이 기간 삼성전자가 80% 점유율을 넘은 것은 올해가 처음이다. 이에 애플이 올해에도 출시일을 당겨 삼성전자에 빼앗긴 점유율을 되찾으려 한다는 것이다.

다만 올해에는 점유율 확대가 제한적일 것이란 관측도 제기된다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 “신제품 가격을 동결하거나 소폭 인상하는 데 그친 삼성과 달리, 애플은 관세의 영향으로 인해 신제품 가격 인상이 불가피할 것으로 보인다”며 “이러한 가격 인상은 소비자들에게 부담 요소로 작용할 수 있어, 전체 판매량이 전년 대비 다소 위축될 가능성이 크다”고 내다봤다.

애플이 다음달 출시하는 아이폰17 시리즈는 보다 새로워진 라인업으로 찾아온다. 플러스 모델이 사라지고 그 자리를 아이폰17 에어가 차지한다. 아이폰17 에어는 5.5㎜에 불과한 두께로, 역대 가장 얇은 아이폰으로 기대된다. 이는 전작인 아이폰16 기본모델(7.8㎜)에 비해 훨씬 얇다. 디스플레이는 6.6인치를 채택할 전망이다.

기본, 프로, 프로 맥스 모델은 전작과 동일하게 각각 6.1인치, 6.3인치, 6.9인치 화면을 유지한다. 하지만 카메라 성능 강화를 위해 일부 라인업의 후면 카메라 디자인을 대폭 변경할 것으로 보인다. 카메라 섬(범프)이 전작보다 훨씬 커져 기기 상단 후면을 모두 차지할 것으로 예상되고 있다. 기존 1200만화소 망원 렌즈를 4800만화소 렌즈로 변경해 모든 렌즈에 4800만화소 트리플 카메라를 탑재함에 따라 카메라 센서가 더 커지며 카메라 섬이 더 길어진다는 것이다. 박혜림 기자