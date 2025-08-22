특검, 건진법사 22일 오후 소환 조사 예정 통일교 청탁 의혹 수사 속도 ‘진술거부 일관’ 김 여사 23일 오전 재소환

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 전날 ‘건진법사’ 전성배 씨의 신병을 확보하면서 ‘통일교 청탁 의혹’ 수사에도 속도가 붙을 전망이다. 특검은 22일 구속 하루 만에 전씨를 불러 조사하기로 했다. 다만 전날 조사에서 대부분 진술을 거부한 김 여사에 대해서는 23일 다시 소환하기로 했다.

특검은 22일 오전 언론 공지를 통해 “오후 2시 구속 피의자 전씨를 소환해 조사할 예정”이라고 밝혔다. 구속 하루 만에 전씨를 소환하며 청탁 의혹 수사에 속도를 내는 것으로 보인다.

전날 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재)·정치자금법 위반 등 혐의를 받는 전씨에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 특검이 청구한 영장을 발부했다.

전씨는 영장발부 여부가 결정되기 전까지 서울구치소에서 대기하다가 오후 9시40분께 영장이 발부되자 그대로 정식 수용 절차를 밟았다. 앞서 전씨는 지난 20일 변호인을 통해 영장실질심사 포기 의사를 특검에 밝혔다. 이에 21일 오전 10시30분에 열린 영장실질심사에도 출석하지 않았다.

전씨는 2022년 4~8월 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다. 당시 통일교 측 청탁 내용에는 캄보디아 메콩강 개발사업 지원·YTN 인수·유엔 제5사무국 한국 유치·대통령 취임식 초청 등이 포함된 것으로 전해졌다. 2022년 지방선거와 2023년 국민의힘 전당대회 국면에서도 이른바 ‘윤핵관(윤석열 핵심 관계자)’ 등에 영향력을 행사하려 했다는 혐의도 있다.

한편 특검은 같은 날 오후 2시12분부터 서울남부구치소에서 호송된 김 여사에 대해 3시간가량 조사했다. 특검은 이날 조사에서 김 여사를 상대로 건진법사를 통한 통일교 청탁 의혹에 국한해 피의자 신문을 실시했지만, 김 여사는 대부분의 질문에 진술거부권을 행사했다고 한다. 이에 특검은 준비한 질문지 100여장 중 절반 정도만 소화한 것으로 전해졌다. 결국 오후 5시30분 조사를 마친 김 여사는 오후 6시24분 조서 열람까지 마치고 서울남부구치소로 돌아갔다고 한다. 김 여사는 지난 12일 구속된 이후 두 차례에 걸친 특검 조사에서도 ‘명태균 공천개입 의혹’과 ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 등에 대한 대부분의 진술을 거부했다고 한다.

김 여사의 구속기간은 오는 31일까지 연장된 상태다. 특검은 오는 23일 오전 10시 김 여사를 다시 불러 통일교 청탁 의혹 관련 조사를 이어간다는 방침이다. 특검 안팎에서는 김 여사와 전씨 간 대질신문 가능성도 거론된다. 양측의 진술이 엇갈릴 경우 맞대면 조사를 통해 사실관계를 규명할 수밖에 없다는 이유에서다.

김 여사는 건진법사 전씨를 통해 통일교 측으로부터 고가의 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄가중법상 알선수재)를 받는다. 남편인 윤석열 전 대통령과는 2022년 대선 당시 명씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 받은 대가로 같은 해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)도 받는다. 이 밖에 2009~2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에서는 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로 가담한 혐의(자본시장법 위반)도 있다.