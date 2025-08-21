[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국남부발전은 지난 20일 인공지능(AI) 관련 전담 조직인 ‘AI 데이터 경영 TF’를 공식 발족하고 인공지능 기반 데이터 경영 시스템 구축을 본격화한다고 21일 밝혔다.

최근 남부발전은 자체 개발한 생성형 AI인 ‘KEMI’를 업무에 도입했다. ‘KEMI’는 발전소 현장의 방대한 데이터를 실시간으로 분석하고 다중 복합 RAG 등 최신 AI 기술을 적용해 정확하고 신뢰도 높은 정보를 제공한다. 다중 복합 RAG는 AI가 답변을 생성할 때 내부 데이터베이스에서 가장 정확하고 최신 정보를 찾아 활용하는 기술을 말한다.

남부발전은 TF 출범을 통해 그동안 부서별로 흩어져 있던 데이터를 통합 관리하고 체계적인 데이터 활용 시스템을 마련할 계획이다.

이를 위해 향후 ▷체계적인 데이터 관리 기준 수립 ▷데이터 수집부터 활용·폐기까지 전 과정 관리 체계 설계 ▷최신 기술을 활용한 데이터 플랫폼 구축 ▷새로운 데이터 발굴 및 활용 방안 모색 등의 과제를 수행할 예정이다.