[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 봉화군이 생산하는 토마토 출하가 편리해질 전망이다.

경북봉화군은 21일 재산면 갈산리에서 재산토마토집하장 준공식을 가졌다고 밝혔다.

재산토마토집하장 준공은 혁신농업타운 조성사업’으로 추진됐다.

이날 행사에는 법인 참여 농가 등 100여 명이 참석한 가운데, 토마토 자동 선별 시연을 선보였다.

재산토마토작목회 농업회사법인은 지난해 경상북도 공모사업을 통해 확보한 사업비 10억원으로 집하장 657㎡를 신축하고, 자동 선별기 등 기계 장비를 사들여 공동영농의 기반을 마련했다.

봉화군 재산면에서 추진 중인 혁신 농업도시 조성 사업은 수박·토마토 이모작 특화형 공동영농 모델로 현재 법인은 26호 농가, 21ha로 구성돼 있다.

농가당 높은 소득을 실현하며 지역농업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다.

김윤하 농업법인 대표는 “법인에서 공동으로 선별·출하해 규모화를 이뤄 재산 토마토의 경쟁력을 강화해 농가소득 증대에 최선을 다하겠다.”라고 말했다.

박현국 군수는 “ 농업인의 실질적인 소득향상과 청년·후계농 유입 및 정착에 이바지할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다.”라고 전했다.