11월 공개…‘혜택 공유’ 커뮤니티도 회원 참여형 플랫폼 경쟁력 강화 콘텐츠·앱테크 MZ 트렌드 반영

CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 CJ ONE(원)은 회원 혜택·사용 편의성 강화를 위해 애플리케이션을 전면 개편한다고 21일 밝혔다. CJ ONE은 현재 3100만명의 회원을 보유하고 있다. 2010년 출시 이후 15년 동안 문화 마케팅을 진행하고, 대외 제휴처를 확대하면서 꾸준히 성장세를 이어왔다.

CJ ONE은 이번 개편을 통해 회원이 직접 콘텐츠를 제작하고 보상을 받는 참여형 플랫폼으로 전환하겠다는 계획이다. 하단에 탭 메뉴 또한 적용해 사용 편의성도 높였다. 이번 개편의 핵심은 ‘혜택 공유’ 커뮤니티 신설이다. 이는 할인 이벤트, 앱테크 꿀팁, 한정판 상품 구매 방법 등 혜택 정보를 회원들이 자유롭게 작성하고 공유할 수 있는 커뮤니티다.

활동 리워드 제도 ‘포인트 씨앗’도 도입했다. 작성한 글이 ‘좋아요’를 받거나, 다른 회원의 글에 ‘좋아요’를 10회 이상 남기는 등 커뮤니티 활동을 하면 포인트 씨앗이 적립된다. 포인트 씨앗은 CJ ONE 포인트로 전환 가능하다. 활동을 활발하게 할수록 더 많은 포인트를 모아 사용할 수 있다.

아울러 CJ ONE은 전체 회원의 72%를 차지하고 있는 MZ세대가 활발하게 참여할 수 있는 공간을 마련했다. 경제적 혜택을 중시하고, 참여형 콘텐츠를 선호하는 MZ세대의 특성을 반영해 회원 간 소통·혜택 정보 공유에 집중하겠단 계획이다.

이와 함께 적립·결제 바코드, 혜택 공유, 오늘 미션 등으로 구성된 하단 탭메뉴 또한 적용, 직관적으로 서비스를 이용할 수 있도록 했다. CJ ONE은 베타 버전을 운영하는 동안 회원의 의견을 모으고, 이를 반영한 정식 버전을 오는 11월 공개한다는 계획이다.

CJ ONE은 앱 개편을 기념해 ‘커뮤니티 첫 만남’ 이벤트 또한 준비했다. 포인트 씨앗을 일정 개수 이상 모은 회원 모두에게 100% 포인트 또는 선물을 증정하는 이벤트다. 이 이벤트는 다음달 10일까지 3주간 진행된다.

김대성 CJ올리브네트웍스 CJ ONE 담당은 “이번 개편은 CJ ONE이 커뮤니티 중심의 새로운 플랫폼으로 도약할 토대를 마련한 것”이라며 “MZ세대를 비롯한 모든 회원이 CJ ONE을 통해 일상에서 혜택과 가치를 누리며 경험을 공유할 수 있도록 지속해서 서비스를 혁신해 나가겠다”고 말했다. 차민주 기자