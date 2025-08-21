무료 식사와 교육 기회 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB캐피탈이 서울시 도봉구 방학동에 위치한 ‘청소년 마을’에 1억원을 지원한다고 21일 밝혔다.

방학동 ‘청소년 마을’은 지자체의 한정된 재원으로 인해 자원봉사 위주로 운영하면서 운영상의 어려움을 겪어 왔다. 이에 KB캐피탈은 청소년 돌봄 환경을 지원하기 위해 이번 지원을 결정했다.

KB캐피탈의 ‘청소년 마을’ 지원 사업은 다양한 배움 기회 제공과 재능 개발 지원은 물론 영양가 있는 식사 지원으로 돌봄과 지역사회 상생까지 아우르는 사회공헌 사업이다.

이번 지원을 통해 앞으로 청소년 마을에서는 균형 잡힌 식사를 무료로 제공하는 ‘40번의 수요일’, 아이들의 기초 학습과 정서 지원을 위한 ‘스스로 돌봄’, 재능 발굴과 교육 나눔의 장인 ‘서로 배움’, 그리고 배운 것을 지역사회 봉사로 확장하는 ‘함께 성장’ 까지 네 가지 프로그램을 운영한다.

해당 사업의 중심이 되는 ‘40번의 수요일’ 프로그램에서는 영영가 있는 식사 제공과 동시에 식생활 교육, 나눔 장터 등 또래 친구와 어울릴 기회를 제공해 사회성을 키운다. ‘스스로 돌봄’은 1:1 맞춤형 학습 상담 및 지원을 제공하며 경계선 장애를 겪고 있는 아동들을 대상으로 정서 지원과 자립 역량 강화 교육을 병행한다.

‘서로 배움’ 프로그램에서는 청소년들이 스스로 재능을 발견하고 교육 커리큘럼을 직접 만들고 운영하며 리더십과 자신감을 키운다. 나아가 ‘함께 성장’ 활동을 통해 자신이 받은 도움을 플로깅, 마을 행사 지원 등 실제 봉사 활동으로 지역사회에 되돌려주는 나눔의 가치를 실천할 계획이다.

빈중일 KB캐피탈 대표이사는 “이번 지원을 통해 청소년과 아동이 단순한 수혜자가 아니라, 배움과 실천을 통해 지역사회와 함께 성장할 수 있기를 바란다”며 “KB캐피탈은 앞으로도 청소년, 아동 돌봄과 더불어 지역과 상생하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.